Mano Brown recebe Karol Conká para palpo sem filtro em estreia de podcast

Mano Brown recebe Karol Conká em seu podcast “Mano a mano”, que estreia nesta quinta-feira (26/08), gratuitamente, no Spotify. No papo reto e sem filtro, os rappers vão falar de cancelamento, racismo, infância, bastidores da música e da vida, além, claro, de Brown resgatar recordações do Racionais MC's. "Só conversas profundas como a que tivemos são capazes de trazer a devida perspectiva para questões complexas como a cultura do cancelamento, da qual me tornei ícone”, declarou Karol. Em “Mano a mano”, Brown é o anfitrião de convidados diversos e controversos de diferentes cenários, como música, esporte, política, religião, sociedade e cultura. O médico Drauzio Varella, o pastor Henrique Vieira, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e o político Fernando Holiday já estão confirmados no podcast. "O 'Mano a mano' é uma continuidade do que acontece no meu dia a dia. Não sou cercado apenas por pessoas que pensam como eu, então a gente conversa e debate. No podcast, não quero criar confronto de ideias, mas abrir uma possibilidade de diálogo", comentou Brown. Ao todo, serão 16 episódios, que irão ao ar semanalmente, sempre às quintas-feiras.