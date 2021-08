Horóscopo do dia (26/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. A quadratura do Sol em Virgem com Lilith em Gêmeos nos traz um forte estímulo para que enxerguemos realidades ignoradas, mas necessárias e que devem ser integradas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe permite aprofundar em questões materiais e possíveis soluções a partir de uma percepção mais profunda. As mudanças em seu senso de autoridade lhe mobilizam a mudar rotinas, métodos e formas de se comunicar. Lembre-se que hoje será importante comunicar aquilo que não foi dito, mas precisa ser expresso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você terá a capacidade de enxergar a si mesmo e sua própria expressão sob um olhar mais crítico, expansivo e transformador. Pode ter faltado assertividade ou autodomínio e terá condições de reparar isto. Há também a necessidade de expressar os valores que foram reprimidos ou não expressos e deverá fazer isso com mais coragem e propriedade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe a influência de Plutão. Estará hoje bem mais profundo, emotivo e conectado à própria subjetividade. Terá condições de entender questões emocionais, familiares, sexuais e do passado com mais clareza, devendo limpar e regenerar. Este processo lhe convida a expressar facetas de si mesmo que foram ignoradas ou reprimidas, mas agora de forma curativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje sua mente passa por transformações, lapidação e correção. Esteja aberto a ouvir a opinião e posição de outras pessoas e também esteja aberto a mudar os padrões mentais. Também terá condições de enxergar o outro com muita clareza e auxiliar. Comunicações vindas do subconsciente pedem expressão, mas será preciso ter a mente maleável e aberta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente tende ao pragmático, material e financeiro. Todavia, haverá necessidade de transformação, de sair da zona de conforto. O aprofundamento no seu trabalho e capacidade de servir lhe facilita enxergar novas oportunidades materiais e organizar melhor a vida financeira. Permita-se enxergar novas possibilidades com flexibilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e recebe a influência de Plutão. Terá sua natural capacidade analítica e crítica bem funcional, porém aprofundada pelo senso de empoderamento pessoal e segurança na própria personalidade. Algumas frustrações pela repressão da própria autoridade e autonomia devem ser trabalhadas, assumindo todo seu real potencial no mundo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se encontra limpando, selecionando e organizando seu subconsciente. Hoje este processo é otimizado com aprofundamento. Questões familiares, pessoais e/ou emocionais servem de estímulo para que entenda padrões escondidos e os limpe. Busca também por entendimento espiritual. Limpe estas questões e se permita mais liberdade e otimismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua comunicação com o coletivo e fortalecida e transformada através das próprias quebras de padrões mentais pessoais. Sua visão de mundo tem sido transformada pelo seu regente, Plutão. Isto agora será útil para que se relacione com amigos, grupos e o coletivo com mais profundidade e senso crítico. Busque ouvir sua natural profundidade para selecionar melhor as pessoas à sua volta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se encontra voltada para a carreira, compromissos e caminhos materiais. Tudo isso hoje passa por uma transformação a partir do que tem vivido em torno de seu senso de valor próprio, Você tem aprendido ao longo dos últimos anos a se valorizar mais e isto deve refletir-se em sua vivência profissional. Tenha leveza de comunicação e se valorize.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz questionamentos filosóficos, metas e fé em alta a partir das profundas transformações que tem vivido ao longo dos últimos anos. Esta nova visão mais aprofundada de si mesmo lhe pede que enxergue a vida de maneira mais otimista, livre e expansiva. Também deve se lembrar de abarcar os cuidados com corpo, saúde e vida material neste processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra num estado aprofundado, sondando questões emocionais profundas e isto hoje é reforçado. O aprofundamento em sua espiritualidade ou análise psíquica lhe permite enxergar traumas, medos ou mágoas e transformá-los com relativa facilidade. Lembre-se de cooperar com o processo e também de focar em sua criatividade e brilho.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra voltada para as relações, parcerias e vida social. Tudo isso passa por transformações e aprofundamento. Você está em busca de relações mais verdadeiras e profundas e isto hoje é otimizado. Facilidade na comunicação emocional. Lembre-se de se pautar em sua sensibilidade e comunicar o que sente com equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com