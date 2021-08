Horóscopo do dia (25/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura pelo equilíbrio

A oposição de Vênus em Libra com Quíron em Áries nos traz consciência de feridas ligadas às relações. Se deixou sua individualidade de lado em prol de uma relação, podem emergir emoções frustrantes (a Lua passa por Quíron hoje) que devem ser curadas. Busque ser honesto e direto, mas não agressivo. Aqui devemos encontrar a cura pelo equilíbrio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Algumas feridas pessoais são mobilizadas. Caso sinta que teve de deixar de ser autêntico em prol de outras pessoas ou vida social, será um momento de curar e libertar a sua própria identidade. Caso tenha se excedido em agressividade ou intemperança, deverá buscar atenuar estas emoções com um pouco mais de ponderação e racionalidade. Cura do equilíbrio eu-outro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as influências de Quíron e Lua. O trânsito de hoje pode lhe fazer oscilar entre um senso de dever racional e emoções subjacentes intensas. Busque um equilíbrio. Tais emoções estão tentando lhe mostrar o que há de errado em relação ao trabalho, rotina, saúde e relações trabalhistas. Reconheça seu emocional com ponderação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Feridas ligadas às amizades, vida social e grupos podem emergir hoje. A sensação de não fazer totalmente parte ou então não ter sua individualidade reconhecida pelos outros lhe pede cura, muito em especial pela valorização de si mesmo. Busque demonstrar quais são os seus valores e quem você é perante os outros, mas tudo isso feito com equilíbrio e racionalidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição venusiana lhe inspira a harmonia e paz no lar e nas emoções. Todavia, a Lua, sua regente, transita junto de Quíron no seu setor da autonomia, independência e profissão. Precisará ponderar bem se não tem perdido autonomia em prol de uma falsa sensação de apaziguamento ou união. Lembre-se de se dedicar ao lar e a si mesmo em proporções equilibradas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Apesar de este ser um momento em que você busca o belo, a harmonia e a comunhão com os semelhantes, também será preciso que reconheça seus princípios e eixo ético. Nem sempre o outro concordará conosco e isto pede um senso de diplomacia, mas também de firmeza. Busque ser sociável, mas não abra mão de seus princípios. Equilíbrio na comunicação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição de Vênus lhe estimula a valorização de si mesmo e de seus talentos e posses. Todavia, existem feridas que são mobilizadas para cura agora. Muito em especial na questão dos bens partilhados e da sexualidade. Pode ser que precise se ver e reconhecer mais independente, mas também reconhecendo a necessidade de troca e partilha. Equilíbrio entre valores pessoais e compartilhados sendo curado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, transita pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe reforçando todas as suas qualidades de equilíbrio, beleza, harmonia e justiça. Hoje ela recebe as influências de Quíron e Lua. Será preciso se deparar com feridas emocionais nas relações. Busque entender onde faltou que você se posicionasse mais perante o outro e vice versa. Necessidade de reconhecer a si mesmo e achar um equilíbrio eu-outro saudável.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período traz a necessidade de se reciclar as relações, buscando algo mais flúido, leve e incondicional. Todavia, também é estimulado a trazer isso tudo para o nível palpável e material. Por mais que possa idealizar o amor, deverá encarar de frente as demandas pragmáticas dele, assim como ter um senso crítico e mais objetivo da relação. Amor realista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As relações sociais, de amizades e em grupo lhe são estimuladas de maneira bela, equilibrada e harmônica. Todavia, suas emoções podem estar explodindo, em especial caso tenha desviado do próprio caminho em prol dos outros ou de expectativas sociais. Busque expressar com mais autenticidade a si mesmo, mas sem perder sua natural capacidade de se dar bem com as pessoas. Se permita segurança em si mesmo para otimizar as relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Vênus tem lhe estimulado a manter o equilíbrio e harmonia no trabalho e também no comando de sua vida. Todavia, questões emocionais emergem para que sejam curadas. Muito em especial se não ouviu as próprias necessidades emocionais, familiares ou pessoais, poderá ter de lidar com frustração. Aprenda hoje a escutar o que sua sensibilidade diz antes de se jogar em compromissos materiais vazios. Busque equilíbrio entre vida pessoal e pública.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido estimulado por belos ideais, visões de futuro, filosofias de vida e uma visão harmônica do divino. Todavia, questões da vida presente, nas relações e comunicações podem lhe trazer a necessidade de ser mais assertivo de imediato. Projeções futuras precisam de ação no presente para se realizar. Também discussões em torno de fé, política e princípios carecem de uma justa medida entre assertividade e diplomacia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um forte estímulo para as vivências conjuntas, a sexualidade e intimidade. Todavia, também é relembrado que deve se pautar nos próprios valores. Algumas dores neste sentido podem ser mobilizadas. Se abarcou muito a visão do outro e não a própria, deverá se escutar mais e expressar mais o que realmente acredita, mas se lembrando da harmonia interior.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com