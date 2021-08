Horóscopo do dia (24/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Nutrição intelectual

A conjunção de Ceres com o Nodo Norte em Gêmeos nos pede busca consciente daquilo que nos nutre, de rotinas, cuidados e do que precisamos no tempo presente. Também buscar aquilo que nos nutre a nível intelectual. A oposição de Mercúrio em Virgem com Lua, Netuno e Pallas em Peixes estimula a mente a buscar soluções para além do óbvio através da criaitividade, espiritualidade e sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que busque se nutrir de informações, estudos e comunicações que lhe tragam sentido. Busque se expressar com realismo, senso crítico e objetividade. Sua mente, apesar de tender ao pragmático, está altamente estimulada pelo lado criativo e espiritual. Possibilidade de entendimento de instâncias materiais sob um prisma mais amplo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque se nutrir mais do cultivo de seu valor próprio. Esta momento pode lhe relembrar de buscar sentido para si mesmo, expressando claramente quem você é e no que acredita. Seu intelecto está criativo e num excelente momento para se expressar criativamente perante o público. Cultive também cuidados com sua vida material e financeira sob a leveza geminiana.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe pede que se nutra mais de si mesmo e daquilo que lhe faz bem. Não sinta culpa em se colocar em primeiro lugar. Afirme e expresse mais seu lado abundante, generoso e fértil. Mercúrio, seu regente, lhe traz conexão com suas raízes e isto lhe facilita renovar as energias de carreira e projeção social.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Busque se nutrir mais de sua espiritualidade, do contato com suas questões psíquicas e subconscientes. Este momento lhe estimula o lado espiritual, artístico e lúdico e poderá ter muitos bons insights. Uma visão puramente materialista não será suficiente agora. Seu intelecto recebe impulsos de conexão com algo maior e expansão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje se sentirá nutrido a partir do contato humano, nas amizades, grupos e causas. Tenha como foco contribuir com seu trabalho, amor e dedicação nestas instâncias. Também se nutrirá no contato com ideias alternativas, futuristas e renovadoras. Há também poderosos estímulos emocionais que lhe convidam a sair da estagnação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Busque neste momento se nutrir mais de sua carreira e possibilidades no mundo. Aquilo que ainda não expressou em termos de trabalho ganha força e lhe pede organização e flexibilidade para acontecer. Mercúrio, seu regente, recebe estímulos da área das relações para que expanda seus horizontes através de contatos e pontos de vista alternativos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Busque se nutrir de esperança, fé e novas possibilidades. Seu trabalho em prol de um futuro melhor, renovação social e pela fé ganha força hoje. Busque nutrir sua visão espiritual. Sua mente se encontra num estado mais subjetivo, mas deve se permitir o contato com a realidade para receber novos estímulos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Momento para se nutrir de sua profundidade emocional. Busque entender o melhor de sua capacidade de transformar, amar profundamente e confiar nos seus instintos. Também a nutrição que vem da troca afetiva e sexual lhe será importante. Sua mente se encontra voltada para o coletivo, mas deve integrar isto com a expressão de sua profunda sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de se nutrir mais das parcerias e do amor romântico. Busque rotinas em conjunto e auxiliar aos demais à sua volta. Sua mente se encontra voltada para o âmbito da carreira e realização, todavia deve escutar o que diz sua sensibilidade e sentimentos para que possa realmente progredir no mundo material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede que se nutra do contato com o mundo material. Busque ordenar suas rotinas, saúde e trabalho, mas com inteligência e flexibilidade geminianos. Sua mente está alçando altos voos, mas deve estar atento aos estímulos do momento presente e do que pode ser feito agora. Viva o plano material com ponderação e leveza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje se sentirá nutrido ao ser você mesmo, de forma autêntica e única. Busque cuidar mais de si mesmo, de sua vida pessoal e se dê mais lazer, alegria e autocuidado. Os romances e aventuras poderão ser um excelente estímulo. Sua mente sonda as profundezas do subconsciente, mas deve buscar o estímulo da praticidade e materialidade como complemento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Busque se nutrir hoje de sua sensibilidade, seu lar, vida pessoal e familiar. Esteja aberto a se comunicar neste sentido. Momento que facilita lapidar as arestas emocionais. Deve olhar honestamente para dentro. A mente se volta muito para os relacionamentos, que carecem de sua natural sensibilidade e amor universal.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com