Horóscopo do dia (21/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Aquário e Peixes

Teremos uma segunda Lua Cheia em Aquário, agora no final do signo. As questões da última Lua Cheia tendem a um ápice e também resolução. Questões sociais, políticas e humanitárias em alta. Essa Lua logo entra em Peixes, nos pedindo mais amor universal, transcendência e espiritualidade para se lidar com as questões coletivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Mais uma vez você deve trabalhar suas emoções ligadas ao coletivo, contribuição social, humanitária, pertencimento a grupos e relações de amizade. Estas energias são altamente mobilizadas, mas em seguida deve buscar ter um olhar mais espiritual neste sentido. Lembre-se que a ação sutil, magnética e de bastidores pode ser muitíssimo potente nas transformações planetárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este ciclo lhe traz novamente mais um ápice na vida profissional. Você é chamado a viver seu pleno potencial profissional, assim como exercer sua autoridade e realização no mundo. Tudo isso sob um tom original e inovador. Logo em seguida terá motivação de divulgar mais seu trabalho e distribuir os frutos de seu trabalho com o coletivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções quanto a crenças, religião, política e também seus impulsos são novamente mobilizados pela Lua Cheia. Estará mais aguerrido naquilo que acredita, mas lembre-se do tom racional do signo de Aquário. Logo em seguida há necessidade de se lapidar tais expansões em algo realista, útil e feito com compromisso e seriedade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções profundas são novamente mobilizadas pela Lua Cheia. Há necessidade de mais uma vez confrontar as próprias sombras e profundezas com clareza e objetividade. Também questões afetivas e/ou sexuais são pauta deste posicionamento. Logo em seguida terá mais condições de vibrar no otimismo e fé com a mudança de signo desta Lua.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mais uma vez você deverá encarar com plenitude as emoções que vem do amor, parcerias e vida social. Emoções intensas quanto aos outros devem ser analisadas com objetividade. Lembre-se de vibrar na sua luz e também estar aberto a se relacionar, Logo em seguida ocorre a necessidade de entrega emocional profunda, afetiva e espiritual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novamente questões relacionadas a trabalho, tarefas rotineiras, saúde e vida material são mobilizadas pela Lua Cheia. Esta segunda volta lhe trará necessidade de entender o que não é funcional ou o que não condiz com suas emoções na esfera material. Logo em seguida terá motivação maior para se relacionar mais afetivamente com as pessoas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Terá novamente uma visão mais centrada em si mesmo e na sua expressão criativa. A Lua Cheia aqui lhe pede expressão de si mesmo e de suas emoções. Romances intensos e necessidade de se aventurar em alta. Logo depois um senso mais pragmático e realista lhe auxilia a aparar arestas e trazer esta criatividade para o plano material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novamente questões familiares, pessoais e/ou emocionais são mobilizadas. Deverá buscar um olhar mais objetivo e analítico para lidar com suas emoções. Lembre-se de não se apegar tanto a tais emoções, mas faça algo útil. Logo em seguida haverá maior confiança em si mesmo e no seu senso de independência e criatividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia lhe mobiliza novamente o setor mental. Terá percepção emocional e instintiva alta neste período. Relações com irmãos, vizinhos e parentes pode ser intensa. Busque analisar tudo isso com muita objetividade e razão. Logo em seguida terá necessidade de mais recolhimento e de escutar as próprias necessidades emocionais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mais uma vez emoções são mobilizadas, em especial na área financeira e material. Terá condições de vibrar com mais intensidade em prol das melhorias financeiras e materiais. Busque, porém, ter um olhar mais objetivo e menos passional para esta área. Logo em seguida será levado a ter um olhar mais leve e flexível para a vida e o tempo presente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A segunda Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz novamente florescimento emocional. Estará fortemente em contato com as próprias emoções e subjetividade. Aproveite este momento para entender melhor suas motivações subjetivas, sonhos e necessidades emocionais. Logo em seguida terá necessidade de mais apaziguamento, prazer e calma.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mais uma vez a posição lunar lhe mobiliza as forças subconscientes. Lembre-se de se permitir um estado mais entregue, não reativo e fluido. Busque conexão espiritual e entendimento objetivo de suas instâncias psicológicas. Logo em seguida essa Lua entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe conectando melhor às próprias necessidades e emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com