Spa espiritual é armadilha perigosa em 'Os nove desconhecidos'

Em "Os nove desconhecidos", Nicole Kidman é Masha, executiva que trocou o mercado financeiro pela criação de um spa dedicado à cura espiritual. Atriz também produz a série (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)





A partir do sucesso planetário de “Big little lies” (2017-2019) começou uma corrida do ouro em torno da obra da escritora australiana Liane Moriarty. Três de seus romances estão sendo adaptados e uma quarta adaptação estreia nesta sexta (20/08), na Amazon Prime Video.





Em “Nove desconhecidos”, o time principal é o mesmo de “Big little lies”: Nicole Kidman como protagonista e produtora, e David E. Kelley como produtor-executivo (dupla, aliás, responsável por outro sucesso, “The undoing”).





A exemplo da série anterior adaptada de Moriarty, “Nove desconhecidos” (o romance homônimo foi lançado no Brasil em 2019 pela Intrínseca) também busca descortinar o mundo dos bem-sucedidos, em que nada é o que parece. Só que o cenário aqui é mais exótico, por assim dizer.





Rodada na Austrália, país natal de Kidman (a pandemia forçou a produção a deixar os Estados Unidos), a série acompanha nove personagens que vão se desligar do mundo durante 10 dias em um spa de luxo. O lugar tem regras espartanas: celulares, cigarros, guloseimas, computadores, tudo tem que ficar do lado de fora. A ideia é que, a partir da imersão, a pessoa “renasça”. A promessa é de que ninguém sai como entrou.





CRISE





Os nove desconhecidos do título são figuras absolutamente díspares. Francis (Melissa McCarthy, também produtora) é uma escritora best-seller em crise na vida e no trabalho. O casamento terminou e seu agente acabou de avisá-la que seu novo livro foi rejeitado. Na estrada para o spa, ela dá de cara (e não gosta nada) com Tony (Bobby Cannavale), um homem sem meias palavras que afirma não ter problema algum e só querer relaxar.





Há uma família disfuncional: o pai, Napoleon (Michael Shannon) é irritantemente falante e sem noção; a mãe, Heather (Asher Keddie), mal fala com o marido; e a filha adolescente, Zoe (Grace Van Patten), parece querer evitar todo contato humano. Uma perda levou a família para lá.





O grupo traz outras figuras que parecem esconder coisas – uma mulher que só pensa nos filhos, uma influencer com um marido que não tem a menor paciência para ela – e a estranheza também atinge os funcionários do local.





Mas todos estão em busca da cura, personificada em Masha (Kidman), a líder do spa. Já no primeiro episódio, ela surge como uma figura etérea (magra, com os cabelos enormes, a atriz remete a Daryl Hannah dos anos 1980, só que madura). Calma e amigável, ainda que um tanto invasiva, Masha vai se revelando aos poucos.





Na primeira noite, todos se reúnem em um círculo, em que a líder explica o funcionamento do spa. Também fala um pouco de seu passado traumático e o que a levou a criar o centro. De origem russa, Masha era uma executiva do mercado financeiro que, após sofrer um baque, voltou-se para o lado espiritual.





Os participantes logo começam a contestar as regras do local, e a mulher se mostra inflexível. Ainda no piloto, descobrimos que os funcionários, sempre tranquilos e simpáticos, têm uma vida dupla. Tudo soa fora do lugar naquele ambiente de aparente harmonia. E o que fica claro, logo no início, é que os 10 dias que os esperam deverão ser os mais longos de suas vidas.





“NOVE DESCONHECIDOS”

Série em oito episódios. Os três primeiros estreiam nesta sexta (20/08), na Amazon Prime Video. Os demais serão lançados a cada sexta-feira.