Horóscopo do dia (20/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Criatividade e coletividade

A oposição do Sol em Leão com Júpiter em Aquário nos traz clareza de como podemos progredir e expandir. A consciência de nossa criatividade e unicidade nos traz hoje possibilidades no sentido de expandir contatos, visibilidade e interatividade com grupos, amizades e causas. A conjunção da Lua com Saturno em Aquário nos relembra de nosso compromisso em dar um pouco mais de nós para o bem estar coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu brilho, carisma, liderança e unicidade estão em alta expressão. Tudo isso hoje encontra possibilidades de ser bem recebido e partilhado por outros. Busque compartilhar mais de seus valores e visões de mundo, inspirando as pessoas à sua volta. Grupos progressistas também podem lhe auxiliar a se sentir mais você mesmo. Há também um senso de compromisso com o coletivo atuante.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe propicia conexão com suas próprias raízes e isto hoje lhe leva à expansão de sua atuação no mundo. Seu brilho será bem notado, muito em especial na área profissional. Possibilidades expansivas na carreira em alta. Também a necessidade de se direcionar a própria vida tal como quer. Devoção, compromisso e expansão material em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu intelecto se encontra num auge de clareza, brilhantismo e percepção. Tudo isso lhe será importante para que enxergue melhor suas muitas possibilidades expansivas para este período. Há uma consciência que une razão e fé de maneira harmônica. Mesmo que tenha suas dúvidas, busque ter um olhar mais otimista e expansivo para com a vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período tem lhe trazido maior consciência quanto a seus valores próprios, dons e talentos. Tudo isso hoje deve ser partilhado generosamente com os outros, aqueles com quem partilha uma conexão emocional mais profunda. Expansão afetiva e/ou sexual. Seu senso de auxílio e responsabilidade para com os outros também está mobilizado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça o próprio brilho e a consciência de si mesmo, de quem você é e seus propósitos. Todavia, também há muito acontecendo do outro lado do céu, no setor das relações. Busque levar seu brilho para a s pessoas. Se comunique, busque se colocar no lugar do outro. Expansão nas relações e parcerias em alta, além de um senso de comprometimento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período tem lhe trazido maior consciência de suas questões emocionais profundas e subconscientes. O dia de hoje traz resoluções neste sentido que lhe auxiliam na expansão no mundo material. Busque fluir e sair da necessidade de controle rígido, já que forças maiores lhe facilitam a expansão no trabalho, a cura espiritual ou enxergar novas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há grande consciência de suas relações sociais, contato com grupos, amizades e contribuições coletivas. Tudo isso lhe leva hoje a se expressar mais e melhor, usando de sua criatividade e liderança. O contato com amizades verdadeiras e ideias inovadoras lhe permitem grande expansão pessoal e apropriamento de si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de sua imagem e atuação profissional, responsabilidades e autoridade se fazem altas neste período. Hoje isto lhe permite que tenha um olhar mais livre para com as próprias emoções, o passado, a vida familiar e pessoal. Busque estar inteiro, saindo de culpas inúteis, se perdoando e expandindo suas emoções saudáveis. Compromisso para com o autoaprimoramento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de seus valores, fé, crenças, princípios e visões de mundo se faz alta neste período. Isto hoje lhe permite que expanda mais suas ideias e conceitos. Júpiter, seu regente, recebe diretamente os raios solares, lhe trazendo grande brilhantismo, significação e resoluções no terreno mental. Traga suas visões para o tempo presente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções profundas se faz alta hoje, assim como de bens conjuntos, sexualidade e partilha. Tudo isso lhe facilita enxergar melhor seu lado empoderado, próspero e rico. Também terá mais clareza de como expandir na vida material e financeira, porém terá de ser honesto emocionalmente. Permita que o esforço conjunto lhe mostre alternativas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grande consciência das relações e parcerias, muito em especial no amor. Estas relações lhe serão úteis para lhe mostrar quem você é de verdade e quais seus princípios e desejos reais. As visões dos outros podem contribuir para que enxergue o melhor de si mesmo e suas muitas possibilidades de expansão pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande consciência de seu trabalho, saúde, rotinas e funcionamento do mundo material. Tudo isso hoje lhe será útil para que enxergue padrões espirituais ou emocionais mais profundos. Seu trabalho será como uma fonte de luz que lhe auxiliará a aprimorar questões emocionais profundas.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com