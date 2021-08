Horóscopo do dia (18/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação prática

A conjunção de Mercúrio e Marte em Virgem traz para o dia de hoje uma qualidade mental pragmática, ativa e resolutiva. A mente tende a pensar em trabalho e naquilo que deve ser resolvido logo, sem demora. A ação ganha um tanto da viração virginiana, nos pedindo que tomemos medidas realistas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com Mercúrio em seu território natural. Sua força de trabalho estará aumentada consideravelmente, assim como um senso de realização prática. Busque canalizar esta energia através do cumprimento de tarefas e afazeres, do seu trabalho e também com atividades físicas. Realização pelo funcionamento da vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua energia se volta agora muito para sua autoexpressão. Deve buscar maneiras práticas de expressar quem você é. A necessidade de criar criatividade de maneira prática está alta e beneficiada. Os romances estarão intensos, mas também rápidos ou ainda pode haver possibilidades múltiplas. Busque se expressar com fidelidade a si mesmo e aparar suas arestas neste sentido.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte. Esta energia lhe deixa mais resolutivo, prático e direto. Muito em especial no território emocional, buscará um senso prático, crítico e resolutivo. O mesmo vale para como lida com família, lar e questões da vida pessoal. Busque respeitar seu espaço individual e não deixe pendências.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente hoje estará muito ativa e isto pode ser benéfico para buscar estudos e informações. Aproveite para estudar com organização e qualidade. Sua fala também será bem assertiva, direta e crítica. Busque comunicação honesta e pautada em quem você é realmente. Momento bom para agir no presente sem procrastinação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ocorre hoje uma forte motivação para alavancar sua vida material e financeira. Terá muitas ideias e força de vontade para fazer as mudanças necessárias. Sua capacidade de comunicação e intelecto, assim como sua personalidade e ação serão possíveis fontes de recompensas materiais. Busque agira pautado em seu senso de valor próprio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte no seu signo (solar ou ascendente). Estará muito proativo, cheio de energia para trabalhar e realizar, assim como para expressar a própria individualidade e intelecto. Busque tomar suas próprias decisões e conte com as próprias forças e iniciativa. Diligência e ação pragmática em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior inquietação quanto a questões emocionais subconscientes, espirituais e psíquicas. Busque ser mais objetivo e direto, buscando ações práticas e auxílio que necessite. Meditação ativa, oração e uso do magnetismo em alta. Também ótimo para psicanálise ou qualquer forma de análise terapêutica. Seja objetivo com sua vida emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com Mercúrio. Sua mente lhe leva a pensar e agir em algo que seja inovador e alternativo. Também sua atuação dentro de grupos será um misto de assertividade e diálogo, assim como na relação com amigos. Busque pragmatismo e ações reais que visem à melhoria da coletividade ou de alguma causa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente e identidade se encontram num esforço conjunto em prol de sua carreira e sucesso no mundo. Busque divulgar mais quem você é e o que faz. Também estará utilizando a força de comando de si mesmo e de sua autoridade com realismo e pragmatismo. Tenha ações e um padrão mental que visem o futuro e a realização eficiente daquilo que faz na vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conexão com seus princípios e visão de mundo se faz alta hoje. Buscará mais liberdade de ação e pensamento e isto será importante. Tenha mobilidade e se permita buscar novas possibilidades, planos futuros, estudos superiores, entendimento da vida, fé e conexão com a divindade dentro de si mesmo. Se enxergue com mais fé e coragem.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas profundidades emocionais são mobilizadas hoje. Terá capacidade de encarar crises e mudanças com objetividade, realismo e ação prática. Este não é um momento para fugir, mas para encarar suas possibilidades de transformação de si mesmo na real. A energia sexual será intensa e lhe pede um pouco mais de leveza, flexibilidade e diversidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As energias de relacionamento são muito mobilizadas hoje. Busque dialogar com o outro, mas sempre respeitando o senso de individualidade de cada um. Conflitos nas relações pedem pragmatismo, racionalidade e um olhar crítico. Ideias e ações de outras pessoas podem lhe ser um excelente estímulo para agir e sair da estagnação.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com