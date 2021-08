Horóscopo do dia (15/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente em Escorpião

A Lua entra na fase Crescente no signo de Escorpião. Nossas emoções estão intensas e nos pedem expressão. Necessidade de troca afetiva profunda, vivência de algo em conjunto e/ou sexualidade nos são despertadas. A criatividade que plantamos na fase Nova em Leão nos pede transformação e aprofundamento para que continue a crescer.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções profundas estão aumentando, portanto tenha consciência daquilo que quer para si e para os seus. A necessidade de troca afetiva e/ou sexual está grande. Use sua sensibilidade para se permitir estar mais entregue. O dia também te pede desapego de padrões e hábitos do passado, justamente para que abra espaço para as novidades que estão chegando.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções ligadas às parcerias estão expandindo. É preciso rever sentimentos de ciúmes e posse. No fundo o que você que é sentir segurança no amor. Mas é bom lembrar que você é o responsável por se dar essa segurança e não o outro. Excelente dia para partilhar o que sente com o outro, isso te trará mais segurança e paz.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fome de trabalhar e fazer algo de útil está muito alta. Utilize tal inquietação para fazer as melhorias que puder no seu trabalho, rotina e saúde. Suas emoções estão intensas e questões de trabalho mal resolvidas pedem resolução para que haja crescimento. Não fique parado. Se exercite, sirva e seja útil.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua vontade de ser criativo está bem alta. Se permita a expressão sadia de suas emoções profundas. Pode estar sedento por viver romances intensos, ou então de expressar seu lado lúdico. Sua relação com crianças está intensa e elas podem te ajudar muito a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Se ame e se cuide intensamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções pessoais estão muito intensas. As vivências familiares e pessoais podem ser desafiadoras, mas é preciso encarar de frente as questões emocionais para que haja crescimento e libertação. Viva as suas raízes e ancestralidade. Há necessidade de se recolher para processar as emoções também. Lembre-se de se dar o seu espaço e de se acolher e a quem mais julgue necessário.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente, naturalmente aguda e investigativa, se encontra ainda mais ativa pela passagem da Lua por Escorpião. Fique atento, já que sua capacidade intuitiva está ampliada. Se permita captar insights sem que a parte racional questione tanto. Verbalize o que sente. Use suas palavras com poder e responsabilidade. Enxergue possibilidades de transformação à sua volta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão com o mundo material está em alta. Novas formas de agregar valor e ganhar dinheiro podem estar lhe chegando intuitivamente, esteja atento. Não se apegue tento aos bens materiais, mas saiba abrir mão do que não precisa mais para que haja expansão e abertura para as novidades chegarem. Viva os prazeres da vida com intensidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande renovação e criatividade. Sua intensidade natural é potencializada pela passagem da Lua. Confie ainda mais em sua intuição para encontrar os caminhos da expansão. Intuição feminina em alta. Seu lado mais afetuoso e generoso também pede expressão. Sua capacidade de amar e acolher serão suas aliadas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções intensas e possivelmente inconscientes são mobilizadas hoje. Não negue suas sombras e medos, mas aprenda a acolher seus "monstros internos", trazendo integração e completude. Já dizia Jung que "o que negas te submete e o que aceitas te transforma" e isso é uma realidade para seu dia. Faça as pazes com seu todo emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua vida social pode lhe demandar muito hoje. Suas emoções são mobilizadas em situações grupais e coletivas. Viva essa sensibilidade de acolher e ser honesto com seus amigos e com quem mais passar pelo seu caminho. Sua vontade de fazer algo de bom pelo planeta e pela coletividade também deve ser considerada hoje.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua vontade de crescer e expandir na carreira estão no clímax hoje. Use todo seu magnetismo e carisma para avançar e abrir as portas certas. Sua ação conta com força de vontade e carisma. Sua imagem pública transparece toda sua intensidade e capacidade de cura e transmutação. Permita expressão saudável de suas emoções para o público.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de expansão e de ver novos horizontes está em alta. Aquela vontade de viajar, seja real ou metafórica, toma conta. Expanda seus horizontes a partir de sua intensidade emocional. Se liberte de velhos padrões emocionais desgastados, pois isso te auxiliará a crescer muito. Busque conhecimento e contato com a fé.

