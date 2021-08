'Hard' entra na reta final com crise na relação dos protagonistas

Sofia (Natália Lage) e Marcello Mastroduro (Júlio Machado) enfrentam uma crise na relação quando ele decide voltar a filmar pornôs, em "Hard" (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

De astro pornô a potencial pai de família. É esta a curva dramática do personagem de Júlio Machado na série “Hard”, produção nacional da HBO que está chegando à sua reta final. Neste domingo (15/08), estreia o primeiro episódio da terceira e última parte da produção. Dea potencial pai de família. É esta a curva dramática do personagem dena série, produção nacional da HBO que está chegando à sua reta final. Neste domingo (15/08), estreia o primeiro episódio da terceira e última parte da produção.





“Hard” é adaptação da série francesa homônima, com três temporadas exibidas entre 2008 e 2015. Fugindo à regra das produções seriais, a atração teve todos os 18 episódios rodados durante três meses, em São Paulo, de uma só vez.





No ar desde maio de 2020, a série acompanha Sofia (Natália Lage), que, ao ficar viúva, herdou os negócios do marido: uma produtora de vídeos pornôs. Ela deixa os preconceitos de lado e assume os negócios, dando um perfil mais pessoal aos filmes. É ali que conhece Marcello Mastroduro (Machado), por quem se apaixona.









APAIXONADO

Sofia não lida bem com a ideia, ainda mais porque ela e Mastroduro estão de casamento marcado. “Ao se descobrir apaixonado, ele vê a vida mudar. E lidar com a possibilidade de construir uma família mexe muito com ele”, diz Machado. Para o ator, a fase inicial do personagem foi mais complicada de fazer.





“O astro pornô foi mais difícil, com certeza. Porque tenho me debruçado muito sobre a fragilidade masculina, discussão que tem ganhado cada vez mais espaço. Agora, na hora de fazer um astro pornô, eu pensei: ‘de onde vou resgatar isto?’ Cheguei ao cúmulo de fazer um exercício de composição de personagem andando na rua me imaginando como um falo enorme”, conta.





“Hard” foi gravada em 2019. Acompanhar um trabalho sendo lançado anos depois de sua gravação oferece outro ponto de vista, diz Machado. “É assim que acontece nos filmes. Durante a preparação para fazer, você levanta questões e, mais tarde, se vê obrigado a fazer atualizações. Será que fizemos apostas que ficaram anacrônicas? No caso da série, ela traz uma espécie de antena sobre tudo o que está sendo discutido na sociedade: o lugar da mulher, a masculinidade frágil. Ela se manteve atual ao tratar destes temas com leveza e nenhuma pretensão”, avalia





“HARD”

A terceira parte da série, com seis episódios, estreia neste domingo (15/08), às 23h10 na HBO e na HBO Max. Novos episódios a cada domingo.