Horóscopo do dia (14/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

A justa medida

A oposição de Vesta em Libra com Quíron em Áries nos faz ponderar e buscar equilíbrio na equação eu-outro. Um foco excessivo nas relações pode lhe mostrar que precisa curar seu senso de autoestima e individualidade; já um foco excessivo em si mostra que deve aprender a se dedicar mais às relações. O importante aqui é encontrar a justa medida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um grande foco agora nas relações. Todavia, também deve buscar entender seu papel e lugar dentro da parceria. Os excessos de querer agradar o outro podem lhe lembrar de feridas no senso de estima e liberdade. Se foi rígido ou egocêntrico, também deverá entender qual a ferida por trás destes comportamentos. Um senso analítico da situação trará bons resultados.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um grande foco na vida material, trabalho e saúde. Todavia, questões psíquicas, emocionais ou espirituais vem lhe relembrar de que a vida material precisa de um sentido mais profundo. Se tentou agradar em demasia no trabalho, pode ter de lidar com frustrações; busque reconhecer mais suas necessidades emocionais e a justa medida para com o plano material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um grande foco na vida pessoal, expressão criativa, romances, filhos e ação a partir da própria consciência. Todavia, você é relembrado que não é uma ilha e deve partilhar mais com os outros, pelo seu próprio bem. O oposto também pode ser verdadeiro: se viveu demais as expectativas e sob o ponto de vista dos outros, deve buscar quem você é. Busque a justa medida entre ser você mesmo e interagir com as pessoas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há um grande foco na vida pessoal e familiar, lhe pedindo devoção e senso de pertencimento. Todavia, pode ter ignorado a necessidade de se ter autonomia e independência. Busque um equilíbrio justo entre a devoção ao lar e ao trabalho. Também se dê seu tempo a sós para sentir suas necessidades pessoais. Vibre na intensidade do seu ser.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há um grande foco no intelecto e no nível mental; suas ideias estão acesas e intensas. Todavia, será preciso agregar um pouco mais de fé, coragem e ousadia expansiva. Busque o equilíbrio justo entre ponderação e ação. Nem tudo é explicável pela mente racional e isto é um aprendizado grande. Também equilíbrio ao expressar suas crenças e no diálogo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um grande foco na vida material e financeira. Estará mobilizando suas energias no sentido de equilibrar sua relação com o palpável. Todavia, não deve ignorar suas questões emocionais. Será justamente encarando as feridas emocionais que encontrará o que atrapalha a fluidez material. Busque a justa medida entre o que é seu e o que é compartilhado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande foco em si mesmo e nas próprias necessidades e desejos. Todavia, deve encarar também as feridas nas relações. Talvez tenha se dado demais e necessite de espaço próprio; pode também ter se fechado e aberto pouco espaço ao outro. Seja como for, busque a justa medida típica do signo da balança.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um grande foco na vida espiritual, na entrega a algo maior, no subjetivo e psíquico. Todavia, não deve ignorar as pendências da vida material. Este momento lhe traz a possibilidade de uma consciência unificada entre matéria e espírito. Terá melhores condições de entender os bloqueios relacionados a esta área e transformá-los. Busque a justa medida entre materialidade e espiritualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um grande foco na vida social, amizades, vivências em grupo e causas coletivas. Todavia, não deve ignorar a necessidade de olhar para si mesmo, estabelecer o seu espaço e individualidade. Não espere fazer para o outro para receber de volta. Deve fazer por si mesmo e o que puder pelos outros, num equilíbrio justo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há um grande foco na carreira, uso da autoridade, compromissos e reto cumprimento do que deve ser feito. Todavia, isso não pode servir de escape para questões e feridas emocionais que devem ser encaradas de frente. Questões pessoais e familiares, em especial no quesito respeito ao espaço próprio, podem ter de ser analisadas e curadas. Equilibre razão e emoção.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um grande foco na fé, princípios, visões de mundo e crenças. Este fogo arde intensamente agora. Todavia, deve também encarar a necessidade de ser mais flexível, adaptável e analítico. Saiba lutar pelo que é justo, mas também saiba quando se retirar. O foco no futuro também será grande, mas não deve esquecer dos pequenos detalhes no presente para alcançar tais metas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um grande foco na vida emocional, na partilha, bens comuns, sexualidade e aprofundamento emocional. Todavia, não deve se esquecer de cuidar bem das instâncias materiais, se dar mais prazer, se valorizar e se pautar em si mesmo. Feridas ligadas a se entregar demais aos valores alheios podem pedir atenção. Busque quem você é autenticamente; isto não o impede de relacionar, mas lhe lembra que tem o direito de discordar.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com