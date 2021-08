Horóscopo do dia (13/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções livres

A Lua em Libra nos traz necessidade de diplomacia, equidade e harmonia. O sextil ao Sol em Leão mostra a capacidade de ser autêntico e único, mas também viver as relações e ter empatia. O trígono a Júpiter em Aquário traz a necessidade de se viver o lado emocional com mais liberdade e leveza. A quadratura a Plutão em Capricórnio, todavia, traz temas emocionais profundos à tona. Busque se dar a liberdade, sem jogos de poder nas relações. Amar é libertar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções tendem a gravitar hoje para o terreno dos relacionamentos. Há uma segurança emocional em estar com outra pessoa e partilhar o que sente, mas sem que perca seu senso de individualidade. Por mais que esteja expansivo, lembre-se que deve cumprir com seus deveres e saber exercer sua autoridade, dando limites justos quando preciso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tende a exprimir suas emoções hoje através do trabalho e serviço útil. Também buscará a harmonia através do senso crítico e analítico sobre o que sente. Sua conexão e entendimento emocional serão aumentados e claros. Todavia, deve tomar cuidado para não se prender em detalhes que poderiam fazer perder o plano maior das coisas de vista.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje você tende a se sentir mais seguro emocionalmente para se expressar com autenticidade, charme, beleza e carisma. Seu brilho virá também da expressão intelectual e comunicativa. Todavia, não deve ignorar seus sentimentos mais profundos e muitas vezes difíceis; encarar essa profundidade lhe será útil para se expressar ainda com mais veracidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, te leva para sua natural sensibilidade, capacidade de vivenciar suas emoções, viver o amor em família, trazer harmonia e equilíbrio para o setor emocional, etc. Seu senso de cuidado e amor está em alta. Algumas relações de parceria e/ou sociais podem lhe desafiar, mas será preciso encontrar a justa medida, sendo fiel à sua sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um momento que lhe permite ser você mesmo de maneira genuína. Sua capacidade de viver as emoções com leveza, equilíbrio e flexibilidade será um trunfo. Estará se expressando com equilíbrio. Algumas questões de ordem material, funcionamento do mundo, trabalho ou saúde podem ser desafiadoras, mas lembre-se de manter essa leveza para solucioná-las.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções tendem hoje ao pragmatismo, calma e prazer pessoal. Tudo isso deve ser feito com harmonia e equilíbrio. A consciência de suas emoções mais subconscientes fala mais alto, lhe pedindo certa introspecção. A necessidade de exprimir o poder pessoal será forte, mas lembre-se desse senso de espiritualidade e aterramento para lidar bem com os desafios.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona sua subjetividade, instinto e emoções, mas tudo isso deve ser expresso com equilíbrio e ponderação. Sua autoexpressão e atuação social estão equilibradas. Todavia, algumas questões emocionais mais profundas, familiares ou do passado podem lhe desafiar. Enxergue honestamente o que é difícil, mas tenha fé em sua libertação e capacidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

As emoções estão mais subconscientes e lhe pedem análise introspectiva. Também mais equilíbrio e conexão espiritual. Suas emoções estão mais fluidas e livres. Todavia, será preciso cuidado com os excessos mentais. Saiba usar a mente como ferramenta de transformação, saindo das compulsões repetitivas e sentindo de maneira renovadora e transformadora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções hoje tendem à coletividade, ao pertencimento aos grupos e amizades e tudo isso deve ser vivido com equilíbrio e harmonia. Sua mente tende a se sentir mais livre, assim como a conexão com seus ideais. Todavia, questões de ordem material e/ou financeira podem lhe desafiar. Saiba ser um cidadão universal, dividindo e partilhando o que está em suas condições.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções tendem às obrigações, carreira, trabalho, paternidade e tudo o que seja seu caminho na vida. Tudo isso deve ser vivido com equilíbrio, harmonia, beleza e discernimento. Suas emoções profundas e possibilidades de expansão material auxiliam neste quesito. Todavia, Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior ímpeto pessoal. Busque assumir seu poder pessoal, mas cumprindo aquilo que lhe cabe com harmonia.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções tendem à expansão, liberdade, fé e instinto. Tudo isso lhe será importante e deve ser vivido com harmonia e equilíbrio. Suas possibilidades de expansão pessoal e em parceria estão facilitando o processo. Todavia, há questões subconscientes e/ou espirituais que lhe pedem aprofundamento e desafiam. Busque trabalhar este lado, mas com fé na cura.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções tendem à profundidade, transformação, partilha e sexualidade. Tudo isso vivido com harmonia, equilíbrio e ponderação. Seu senso de espiritualidade e também seu trabalho no mundo contribuem com o processo. Todavia, questões ligadas a amizades, grupos ou ao coletivo podem lhe desafiar. Busque usar desta inteligência emocional para transformar estes desafios em cura.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com