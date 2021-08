Horóscopo do dia (10/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Se abrindo para as relações

A oposição de Mercúrio e Júpiter nos pede expansão mental, muito em especial quando nos permitimos escutar e entender o ponto de vista de outras pessoas. A oposição de Vênus e Netuno nos traz romantismo, idealismo e necessidade de amor transcendental. Busque unir matéria e espírito. A Lua em Virgem nos pede que todas as emoções sejam analisadas, digeridas e vividas com critério e senso analítico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe mobilize muito o espectro pessoal e familiar. Todavia, há forças transpessoais que lhe pedem um olhar mais amplo nestes setores. Suas emoções e senso de valor lhe conectam ao mundo físico, rotina, trabalho e corpo, todavia deve se abrir para uma visão mais espiritual. Sua mente está pessoal e criativa, mas deve se abrir para as possibilidades do coletivo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente sonda agora terrenos pessoais, familiares e passados, mas deve estar aberto às possibilidades futuras e a uma visão de vida mais pautada em sua autoridade e na expansão de seu trabalho. Vênus, sua regente, lhe traz muita autovalorização, mas lembre-se que tem também o papel de auxiliar ao coletivo a partir disto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe traz grande brilhantismo intelectual; todavia, deve buscar também o respaldo da fé, filosofia e visão mais ampla da vida. Há também grande senso de nutrição, amor e valorização em sua via pessoal, mas lembre-se que demandas profissionais podem lhe pedir mais abertura e entrega. Reconheça seu valor e multiplique isso no mundo lá fora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de seu valor pessoal se faz alta e sua mente foca nisto agora, porém será preciso estar aberto às possibilidades de partilhar e agregar junto com os outros. A Lua, sua regente, lhe traz conexão com a realidade e com o mundo à sua volta. Todavia, precisa se abrir mais ao senso de expansão, fé e visão ampla para não se prender a um detalhismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se encontra muito centrada em si mesmo e nas suas ideias. Todavia, deve se abrir para a comunicação e troca com os outros. Se permita expansão nas relações e escutar pontos de vista diferentes do seu. Seu senso de valor próprio está aumentado, mas deve partilhar com generosidade e amor daquilo que possui.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe traz grande brilhantismo na área emocional e entendimento de questões psicológicas e espirituais. Todavia, isto tudo deve ter respaldo prático e lhe ajudar a expandir no campo material. Vênus e Lua no seu signo lhe aumentam a sensibilidade e confiança em si mesmo, mas deve compartilhar mais disso nas relações com senso de entrega.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você se encontra num momento em que energias universais e coletivas lhe demandam, mas não deve se esquecer das questões pessoais, familiares e rotineiras. Sua mente está aberta às relações de amizade, convivências em grupo e opiniões coletivas; todavia, deve buscar também expressar sua personalidade e posicionamentos com fé em si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se encontra focada na carreira, vida material e pragmatismo. Todavia, deve buscar integrar isto com uma profunda riqueza emocional que se expressa. Olhar para dentro pode auxiliar muito no progresso no mundo lá fora. Seu senso de trabalho e cooperação com o coletivo se faz alto, mas carece da real expressão de sua sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente divaga agora pelas muitas possibilidades, interpretações e visões espirituais. Todavia, deve agora buscar integração com o respaldo racional e objetivo. Traga significado mais real para as situações. Sua entrega ao serviço e trabalho também está em alta, mas deve se complementar com sua sensibilidade e visão pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas vivências sociais estão em alta, porém carecem de um toque mais pessoal. Sua mente passa agora pelo senso de partilha e colaboração, mas deve também buscar seu posicionamento e valores pessoais. Seus ideais estão belos e essa crença na vida e no futuro deve ser complementada pela sua intuição e visão objetiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra muito focada nas relações e seu senso de valor se volta para as partilhas e sexualidade. Todavia, tudo isso deve ser balanceado por uma visão mais ampla e justa de si mesmo. Este momento lhe pede discernimento e expansão pessoal. Esteja com os outros, mas seja fiel a si mesmo, sua visão pessoal, valores e senso de espiritualidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe mobiliza muito a força de trabalho, rotinas e visão pragmática. Todavia, não deve se esquecer de seu natural dom de enxergar sob uma ótica mais emocional e profunda as questões materiais. As relações de parceria e sociais também estão bem presentes, mas deve se pautar no que diz sua sensibilidade antes de embarcar na visão alheia.

