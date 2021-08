Horóscopo do dia (09/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Como se alimenta

A conjunção de Ceres e Lilith traz à tona as frustrações ligadas À maneira que nos alimentamos em vários níveis: físico, mental, emocional, espiritual, etc. Aqui precisamos nos reorganizar, entender nossas verdadeiras necessidades e ir para a prática, mudando hábitos e rotinas. No signo de Gêmeos, precisamos rever aquilo que nos nutrimos a nível intelectual e social. Também enxergar as questões práticas e suas dificuldades com mais racionalidade e leveza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que reveja do que tem se alimentado no nível mental: qual tipo de conversa, estudo, notícia e visão você traz para seu campo. Busque aquilo que realmente contribui para sua riqueza mental, limpando as sujeiras e lixos mentais. Pode também enxergar que não foi pragmático na vida cotidiana e agora precisa ser mais realista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede que reveja os cuidados com a vida material. O que não tem cuidado em termos financeiros, práticos e de valores. Busque se nutrir de seu senso de valor próprio, mas seja flexível com as muitas possibilidades. Se não tem se dado prazer, também pode sentir esta frustração; você deve trazer agora o prazer para sua vida prática e rotina.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Ceres e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona a necessidade de se cuidar mais. Busque escutar a si mesmo e suas reais necessidades. Este período lhe permite lapidar arestas em si mesmo e buscar se nutrir de sua real vontade, personalidade e capacidade de ação. Traga melhorias para sua vida pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede que entenda onde não está se nutrindo espiritualmente ou em termos psíquicos. As frustrações de uma vida robótica ou sem sentido lhe pedem que busque o significado maior das coisas. Busque entender e estudar mais sobre espiritualidade. Também deve lapidar arestas emocionais e subconscientes. Busque processos terapêuticos e de limpeza energética.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência daquilo que não está sendo vivido em termos de amizade, contribuição coletiva e grupos. Você deve levar seu brilho agora para o público, para os grupos e coletividade. Pode haver uma seleção mais refinada de amizades e congregações. Busque também distribuir com generosidade seu trabalho para a coletividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que enxergue com mais clareza o que é deficitário ou frustrante em termos profissionais, no uso da autoridade e na forma como dirige a vida. Se não se sente valorizado, ouvido ou expressivo no trabalho, deverá buscar honestamente o que pode fazer para chegar na situação ideal. Também seu papel materno, no sentido prático, pede mais expressão (seja literalmente ou sendo mãe de si mesmo).

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que reveja como se alimenta de sua fé. Todos precisamos de otimismo, esperança e crença no melhor e isto é mobilizado. Mas lembre-se que a fé é um exercício, algo que deve ser cultivado e fortalecido. Busque trabalhar mais em prol de seus planos futuros e também lapidar aquilo que já não lhe pertence mais. Expansão prática.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que busque aquilo que lhe nutre a nível emocional profundo. Terá de encarar as frustrações da não vivência de certas emoções, da partilha profunda, da sexualidade e da transformação. Busque lapidar as arestas e se dar mais de tudo isto na medida justa. Integração das emoções com a razão com realismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que busque entender as frustrações nas relações e cure isto. Terá mais clareza para enxergar aquilo que não lhe nutre mais nas relações e parcerias, assim como aquilo que necessita na vivência com o outro. Pode ser também que algumas arestas precisem ser lapidadas através da comunicação crítica e realista.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede que reveja como cuida da visa material, trabalho e saúde. Se foi desleixado, agora é a hora de reverter. Busque encarar alimentação e atividade física com o senso racional geminiano, entendendo o corpo como uma máquina que deve ser funcional. Também os métodos e rotinas no trabalho e lar precisam ser repensados e otimizados.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede que reveja o que lhe nutre de verdade em nível de expressão, coração e essência. Tudo aquilo que não foi feito por si mesmo pode trazer frustração à tona. Todavia, isto serve justamente como impulso para que faça mais por si mesmo e se dê mais coragem, alegria, diversão, romance e leveza na vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que reveja o que lhe nutre em termos pessoais, afetivo e familiar. Busque ordenar mais as próprias emoções com a leveza e razão geminianas. Verbalize mais seus anseios, seu afeto e sensibilidade. Se nutra mais de tempo pessoal, de lazer, cuidado e também de seus sonhos e projetos pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com