Horóscopo do dia (07/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

De frente para a transformação

A oposição da Lua em Câncer com Plutão em Capricórnio nos coloca frente a frente com a necessidade de transformação e lapidação de nossas emoções. A fase Minguante nos lembra que devemos ter mais desapego e maturidade emocional. A confrontação nas relações pode servir de impulso para que se reveja certas atitudes e hábitos imaturos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Certas questões emocionais, hábitos e questões familiares e/ou pessoais precisam ser transformados. Este momento lhe pede que deixe o passado ir, já que um senso de transformação pró futuro lhe convida a se renovar. Use mais de sua autoridade para sair da vitimização ou sensação de fragilidade. Use de maturação e objetividade na esfera emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os velhos apegos mentais precisam ser transformados agora. Busque permitir que o aprofundamento na expressão maior de si mesmo quebre os velhos conceitos e hábitos mentais. A vida lhe convida a “sair da concha” e se reconhecer muito mais livre, capaz e dono de si mesmo e de seus valores, tudo isso a partir de seu senso ético e princípios.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vida lhe convida hoje a sair da estagnação e cristalização. Suas emoções profundas lhe mobilizam a renovar suas posses materiais e valores pessoais. Tenha um olhar mais desapegado, limpe, doe, organize. Coloque as velharias para fora. O envolvimento afetivo e/ou sexual pode lhe despertar a necessidade de mudar hábitos e crenças.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais introspecção, sabedoria e amadurecimento emocional. Conecte-se com o que sente, mas com a perspectiva de deixar ir aquilo que não lhe é útil. A oposição a Plutão mostra que transformações nas relações e no amor podem lhe estimular a encarar dentro de si mesmo o que deve ser reajustado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Transformações em sua rotina, trabalho saúde e cuidados com o mundo material tem ocorrido pela atuação de Plutão. Hoje tais transformações lhe impelem a encarar questões emocionais subconscientes que precisam ser transmutadas. Haverá muita sabedoria e discernimento neste processo. Trabalhe suas energias psíquicas com calma e maturidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções quanto a atuação coletiva, em grupos e com amizades estão mobilizadas, mas pedem transformação e desapego. Você tem sido trabalhado em profundas transformações no seu poder pessoal, expressão e criatividade por Plutão. Hoje deve estar preparado para assumir seu poder perante outras pessoas e a partir de sua consciência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas questões de trabalho, carreira e autoridade pedem desapego e revisão. Questões emocionais e/ou familiares profundas tem sido mobilizadas e transformadas por Plutão. Este é o momento para se resolver tais questões e buscar liberdade, novos rumos e possibilidades. A força de seus sonhos e desejos pessoais se expressa e isto pode lhe fazer enxergar o mundo lá fora com outros olhos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede certo desapego de crenças, posicionamentos e visões de mundo rígidas. Suas ideias tem sido transformadas e recicladas pelo seu regente, Plutão, que lhe pede mais flexibilidade, integração de polaridades e um olhar mais racional, mas com aprofundamento. Velhos objetivos e crenças pedem desprendimento e que ative a capacidade de aprender novas coisas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de valor próprio, autoestima e capacidade de ser provedor de si mesmo tem sido altamente estimulados pela atuação de Plutão. O dia de hoje, em especial, lhe pede mais desapego de valores conjuntos e da dependência de outras pessoas. Não que precise se afastar dos outros, mas precisa de uma medida mais equilibrada e justa nesse sentido.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

As emoções relacionadas ao outro, parcerias e amor pedem desapego hoje. Terá condições de enxergar com mais clareza emoções deturpadas ou imaturas e isto lhe pede mais veracidade. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais aprofundamento emocional em si mesmo e capacidade de lidar com as próprias sombras, o que por sua vez lhe trará mais confiança em se posicionar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede desapego de hábitos, rotinas e fixações ligadas ao mundo material. Busque mais sabedoria para qualquer coisa ligada a esta esfera da vida. Há uma profunda transformação emocional, psíquica e espiritual ocorrendo em você pela atuação de Plutão e isto lhe impulsiona no sentido de reinventar sua vida no plano material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede mais desapego do personalismo e da necessidade de ser o entro das atenções. A criança interna pode estar excedendo e carece de limites. Busque se enxergar hoje com mais frieza e objetividade. Lembre-se de usar seus dons pessoais com sabedoria para trazer bem estar e alimentar aos outros dentro da justa medida.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com