Horóscopo do dia (05/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sublimação emocional

A Lua Minguante em Câncer nos pede mais recolhimento, introspecção e sabedoria para se lidar com as emoções. Viva sua sensibilidade com maturação. O sextil a Marte permite um misto entre acolhimento e individualidade. Temas passados, familiares ou emocionais devem ser vistos com mais desapegos. Deixe ir agora mágoas, rancores e emoções negativas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Bom momento para se recolher mais, buscando aquilo que lhe traz segurança emocional, mas sem apegos. Marte, seu regente, lhe impele à ação rotineira e pragmática; todavia, a conexão lunar lhe fará buscar a sabedoria da hora certa de agir. Práticas que auxiliem na cura emocional também serão benéficas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu território mental lhe pede que acalme mais a mente, buscando meditar e permitir o fluxo de ideias sem julgamentos, como um rio que passa. O sextil a Marte lhe facilita uma expressão autêntica e alinhada aos seus sentimentos. Busque agir em prol de ter mais amorosidade em seu entorno hoje.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe pede um ritmo mais calmo, leve e prazeroso. Busque viver os prazeres materiais com discernimento e sabedoria, na medida certa. Marte lhe impele à ação emocional, no lar e família. Momento para buscar regeneração e cuidar da vida pessoal. Uma boa limpeza da casa com desapego material pode ser uma boa forma de utilizar esta energia.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando em seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que se conecte mais consigo próprio. Momento para viver as emoções, mas de maneira mais introspectiva, meditativa e comedida. Marte lhe incita a mente para que possa processar com objetividade estas emoções que vem à tona hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de aconchego espiritual e de limpeza de certos padrões subconscientes e velhos hábitos. Busque fluir, julgando menos e confiando mais no divino. Marte na sua área financeira e material lhe propicia boas oportunidades, contanto esteja disposto à boa luta; mas isso se complementará e frutificará com esta comunhão emocional e espiritual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede mais desapego nas relações sociais, amizades e grupos. Busque usar de sabedoria emocional para lidar com estas situações. Ame, mas dentro da justa medida, sabendo a hora de deixar ir. A conexão com Marte no seu signo lhe traz consciência de sua individualidade e de até onde deve se envolver e também como agir com sabedoria.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração lunar lhe pede que se envolva com sua carreira, obrigações e trabalho, mas na medida do que for certo para você. Use de sabedoria emocional para discernir bem cada situação e use de intuição para exercer autoridade. Marte lhe trabalha questões emocionais e subconscientes que facilitam essa autoridade com sabedoria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede mais desapego da necessidade de expandir; quando o fizer, faça a partir de uma conexão interna real. Sabedoria da fé, saber aguardar o tempo de cada coisa. Marte, seu regente, lhe impele em prol de ações coletivas e isto é apoiado por esta fé sábia. Saber auxiliar com sabedoria é um aprendizado importante para hoje.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções profundas precisam hoje ser transformadas e recicladas. Velhos apegos, questões familiares ou do passado, hábitos desgastados, instintos mal canalizados e afins passam por uma transformação que pede mais desapego e discernimento. Marte lhe impele à ação no mundo lá fora, mas será beneficiado na medida em que se permita a transformação emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe pede mais sabedoria, desapego e calma ao se lidar com o outro. Escute, acolha e ame na medida certa e nos seus limites. Saiba também a hora de deixar o outro processar suas próprias questões emocionais. Marte lhe impele a agir com mais fé e de maneira mais livre e aberta e isto será benéfico às relações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede mais sabedoria e discernimento para se lidar com trabalho, tarefas rotineiras, serviço, saúde e o andamento do mundo material. Busque otimizar seus esforços e tenha equilíbrio entre trabalho e lazer. A posição de Marte lhe impele a mudanças emocionais profundas e isto pode lhe trazer insights sobre o que deve mudar na esfera material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar lhe pede que se acolha e se ame com mais sabedoria, calma e sensibilidade. Busque uma expressão mais serena de si mesmo. Marte lhe impele à iniciativa e ação nas relações; todavia a conexão com a Lua mostra que deve se relacionar agora conforme seus sentimentos e no seu tempo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com