Larissa Manoela, João de Deus e Chorão são atrações da Netflix em agosto

Larissa Manoela e Thati Lopes são amigas inseparáveis no filme ''Diários de intercâmbio'', que estreia em 18 de agosto (foto: Netflix/divulgação)

Agosto chega com várias estreias na plataforma de streaming Netflix, que anuncia 57 novos filmes e séries para este mês, entre produções nacionais e estrangeiras. Sandra Oh, Jason Momoa, Larissa Manoela e Paris Hilton estão entre os destaques. Agosto chega com várias estreias na plataforma de streaming, que anuncia 57 novos filmes e séries para este mês, entre produções nacionais e estrangeiras.e Paris Hilton estão entre os destaques.





Produção original da gigante do streaming, “Diários de intercâmbio” é a principal novidade brasileira, que poderá ser conferida a partir de 19 de agosto. Larissa Manoela e Thati Lopes (do site de humor Porta dos Fundos) estrelam o filme em que duas amigas se aventuram em um intercâmbio nos Estados Unidos.





“Antes falávamos muito sobre filmes para a família brasileira, mas acredito que esse é um filme para as famílias de todo o mundo. É gratificante poder dividir a alegria contagiante do Brasil”, afirmou Larissa Manoela no material de divulgação distribuído pela Netflix.





A música brasileira ganha destaque este mês. O recém-lançado documentário “Chorão: Marginal alado” (2021), de Felipe Novaes, produzido pela MTV Brasil, estreia domingo (8/08) na plataforma.





O filme mostra a banda Charlie Brown Jr. nos bastidores e a conturbada personalidade de seu líder, o cantor e compositor Chorão, que morreu em 2013, aos 42 anos, de overdose. Há entrevistas com familiares e amigos do artista e integrantes de sua banda, além do apresentador Serginho Groisman e dos músicos Zeca Baleiro, João Gordo e Marcelo Nova.









A plataforma lança outra produção policial voltada para crimes cometidos no Brasil. Em 25 de agosto, estreia a série documental “João de Deus – Cura e crime”, abordando o escândalo dos abusos sexuais protagonizado pelo médium João Teixeira de Faria, que chocou o mundo em 2018.





Desde 8 de julho, a Netflix exibe “Elize Matsunaga: Era uma vez um crime”, sobre o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da empresa Yoki, assassinado pela mulher. Elize revela o que a levou a eliminar o marido.



O seriado ''João de Deus: Cura e crime'' mostra o escândalo brasileiro que chocou o mundo (foto: Netflix/divulgação)



BEIJO Entre as atrações estrangeiras, “Barraca do beijo 3” estreia em 11 de agosto. A série adolescente agora traz Elle (Joey King) fazendo a lista de atividades no último verão antes da faculdade ao lado de Noah (Jacob Elordi) e Lee (Joel Courtney).





No dia 27, será a vez da releitura do clássico adolescente “Ele é demais”. Estrelado por Kourtney Kardashian e Rachael Leigh Cook, o longa conta a história da influenciadora digital que tenta transformar o garoto solitário da escola em “Rei do Baile”.





Jason Momoa, astro de “Aquaman” (2018), chega em 20 de agosto no drama sobre os bastidores da indústria farmacêutica. No filme “Justiça em família”, ele interpreta o viúvo que luta por justiça ao perder a mulher depois que um laboratório tira do mercado medicamento contra o câncer.





A partir de quarta-feira (4/08), o público poderá conferir a produção original “1976: Entre o amor e revolução”, dirigida por Izu Ojukwu. Baseado em fatos reais, o longa traz a história de uma grávida que tenta provar a inocência do marido, acusado de participar de fracassado golpe militar na Nigéria.





Outra estreia desta quarta-feira é “gastronômica”: “Cozinhando com Paris Hilton”.





A socialite recebe Demi Lovato, Kim Kardashian, Sweetie e Lele Pons para um jantar feito por ela.





Após o sucesso da quarta temporada da série “The crown”, líder em indicações ao Emmy Awards em 2021, a monarquia inglesa está de volta em outra atração da plataforma, a partir desta sexta-feira (6/08): o filme “Duas rainhas” (2018), de Josie Rourke. No século 16, Mary (Saoirse Ronan), a jovem soberana da Escócia, e sua prima Elizabeth I (Margot Robbie) se tornam rivais ao disputar o trono inglês.





Entre as produções latino-americanas, a segunda temporada de “Control Z”, a partir de 20 de agosto, aprofunda o debate sobre o impacto das novas mídias digitais entre adolescentes.





Após um hacker divulgar segredos dos alunos da Escola Nacional, um estranho assume as redes sociais de Luís (Luiz Curiel) com o propósito de se vingar.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





(foto: Netflix/divulgação)



“THE CHAIR”

A primeira mulher não branca a assumir o comando de uma renomada universidade dos EUA é o tema da série “The chair”, protagonizada por Sandra Oh, que estreia em 20 de agosto na Netflix. Na primeira temporada, a doutora Ji-Yoon se esforça para atender as expectativas do seu departamento em crise.





(foto: Netflix/divulgação)



ETs

“Top secret: Ovnis”, que chega à Netflix hoje, investiga supostas evidências de contatos extraterrestres. A série documental apresenta depoimentos de pessoas convictas da existência de Ovnis e de conspirações governamentais para acobertá-los, constantemente desmentidas pelas autoridades.