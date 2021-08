Horóscopo do dia (03/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Inovação, compromisso e liberdade

O trígono de Vênus em Virgem com Urano em Touro nos permite viver as relações com praticidade, compromisso, mas também liberdade e diversidade. Renovação facilitada no amor e nas finanças. Juno volta ao movimento direto em Sagitário. Após meses de revisão, podemos assumir compromissos que estejam de acordo com nossa realidade e de maneira livre. Tais compromissos serão um impulso para a realização no presente (Lua em Gêmeos).

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Excelente momento para mudanças no trabalho que abarquem inovações de valores e métodos. As mudanças de perspectiva pelas quais tem passado lhe facilitam hoje rever a rotina em busca de mais valor, prazer e retorno. Se permitir alguns luxos, mas em perder o senso de limites e realismo. O compromisso com seus ideais e visão de mundo deve ser trazido para o tempo presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As mudanças pelas quais tem passado resultam hoje em maior liberdade romântica e criativa. Seu senso de identidade e valor próprio tem sido trabalhado e isso lhe permite expressar melhor e com mais propriedade seu amor e aquilo que tem de bom e belo a oferecer. Seu compromisso com a renovação emocional deve se canalizar como avanço no mundo material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões subconscientes lhe facilitam hoje fazer mudanças práticas no lar e nas relações familiares. Sua expressão estará tanto emotiva quanto pragmática. Redecorar ambientes, tornar seu lar mais aconchegante e belo será gratificante. Renovação nas relações mais próximas. Há um fortalecimento das relações, mas que deve lhe motivar a entender suas próprias emoções em primeiro lugar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com amigos, grupos e causas tem lhe trazido maior liberdade (ou pelo menos questionamentos). Isso lhe facilita expressar e verbalizar mais seu amor, aquilo que acredita e levar o bem às pessoas. Convite a se viver o amor com maior liberdade, mas sem perder o realismo. O compromisso em melhorar a vida material propulsiona conexões mais sutis.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Excelente momento para trazer suas ideias criativas para o campo prático. Sua profissão e trabalho tem sido modificados e inovados e agora é um excelente período para transformar isso em dinheiro e valor. Ouse expressar ao mundo aquilo em que acredita. Venda seu peixe e expresse sua irreverência. O compromisso em ser fiel a si deve lhe levar a compartilhar com todos, com o público.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mudanças nos rumos de sua vida, naquilo em que se acredita e nos objetivos futuros vem lhe fortalecer seu senso de autovalorização. Você pode mais, mas deve aprender a se colocar em primeiro lugar. Ouse expressar mais também o seu amor, sem julgamentos, mas de maneira irreverente. O compromisso com seus sonhos pessoais serve de propulsor para avanços práticos na carreira e conquistas materiais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua vida afetiva e sexual tem passado por grandes mudanças e agora isso lhe permite enxergar um lado mais amoroso e espiritual nas relações. Mudança na maneira como enxerga a troca afetiva. Também momento de revisão de valores, de se pensar no que realmente quer. O compromisso com ideias e escolhas propulsiona seu lado mais ousado e expansivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mudanças nas relações e parcerias lhe pedem um olhar mais desapegado e livre. Isso lhe auxilia a ver mais potencial de troca afetiva e/ou sexual com o que for diferente ou diverso. Também sua ousadia social facilita a integração com amigos, grupos e causas. O compromisso com seus valores e o seu melhor lhe propulsiona na direção da doação e partilha generosa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mudanças e inovações na rotina e trabalho podem lhe auxiliar a melhorar sua imagem profissional ou mesmo abrir novas portas. Contatos profissionais lhe serão muito úteis. Sua maneira única de realizar seu trabalho estará nos bons olhos do público. Compartilhe o que tem de melhor a oferecer. O compromisso em ser você mesmo é forte, lhe impulsionando na busca de relações e dos outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A irreverência de sua autoexpressão nos últimos tempos tem lhe facilitado renovar a si mesmo. Hoje, além disto, também terá facilidade em renovar valores, crenças e visões de mundo. Há uma maior maleabilidade que lhe facilita apostar mais na vida e se arriscar mais, mas sem perder o realismo. O compromisso com a libertação subconsciente propulsiona o movimento na vida material e prática.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A revolução que acontece nas suas emoções pessoais lhe facilita a abertura afetiva e/ou sexual. Estará mais disposto a sair da zona de conforto e daquilo que é familiar em busca de outros pontos de vista. Heranças e valores conjuntos também passam por mudanças. O compromisso com as causas, grupos e amigos será forte, lhe propulsionando a ser mais você mesmo e liderar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição de Vênus tem lhe motivado a estar mais aberto às relações. Isso hoje se reforça ainda mais, já que o contato com pessoas lhe trará verdadeiras revoluções de ideias e conceitos. Ouse expressar também seus pontos de vista para o outro. Sociabilidade e troca de ideias renovadoras. O compromisso com sua responsabilidade e limites se faz alto, lhe propulsionando a um mergulho interior em sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com