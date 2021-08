Horóscopo do dia (02/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência da responsabilidade

A oposição do Sol em Leão com Saturno em Aquário nos traz plena consciência de nossos deveres, limitações, compromissos e responsabilidades. Muito em especial na área social, somos chamados a contribuir a partir de nosso ponto de vista único. Algumas relações com os outros podem demonstrar restrições, mas saiba ter critério a partir de si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz grande consciência do seu potencial pessoal, poder de liderança, criatividade e expressão forte. Tudo isso lhe mostra que deve dar sua contribuição ao coletivo e grupos. Mesmo quando haja restrições nesta esfera social, lembre-se que você tem o papel de trazer esta inovação com perseverança e trabalho duro ao mundo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe desperta muito seus sonhos pessoais e aquilo que deseja conquistar; mas também percebe que é preciso trabalho duro e esforço para quebrar barreiras e realizar no mundo. Sua sensibilidade e criatividade se expressam bem e são canalizadas em sua imagem profissional. Traga mais do seu pessoal para seu profissional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz muita consciência de suas ideias e comunicação criativa. Isso hoje deve se alinhar à seriedade e fidelidade a seu senso de ética e princípios. Algumas ideias inovadoras e criativas podem ajudar no questionamento de dogmas e ideais enrijecidas. A comunicação pode auxiliar ideias futuras a “ganharem corpo”.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz grande consciência de seu senso de valor próprio. Todavia, pode ser questionado pelos outros, pela rejeição àquilo que preza ou não aceitação emocional. Tudo isso deve lhe servir como forma de maturação emocional. Seu compromisso com a lapidação de arestas emocionais suas e dos outros lhe trará força e coragem.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de todo seu potencial. A oposição a Saturno mostra que outras pessoas podem não entender ou mesmo querer limitar sua expressão; saiba lidar na justa medida. Um pouco mais de pragmatismo e racionalidade lhe farão bem. Oportunidade de compromisso nas relações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe traz clareza quanto a questões emocionais mais subconscientes. Em especial naquilo que se refere à necessidade de libertação de padrões materiais rígidos. Busque um olhar mais espiritual, psicológico ou subjetivo para com as questões de trabalho e saúde. Terá maior consciência do que deve ser realizado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz grande necessidade de viver amizades e ter participação coletiva. Todavia, também é relembrado que tais experiências podem lhe testar no seu senso de limites. Busque fortalecer quem você é com maturidade para lidar bem com as pessoas. Saiba também até que ponto pode auxiliar e participar, respeitando seu próprio momento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe traz grande consciência e brilho de seu trabalho e carreira. Todavia, não deve ignorar suas responsabilidades emocionais, familiares e subjetivas. Mesmo perante emoções difíceis, busque seu autocontrole e sabedoria para trabalhar isto da melhor maneira. O discernimento e maturação emocionais lhe farão florescer ainda mais no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz vislumbre claro de suas possibilidades futuras, fortaleza de fé e propicia expansão. Todavia, questões do cotidiano, do tempo presente e de ordem mental lhe pedem maturação e realismo. Terá mais clareza para enxergar pormenores que devem ser resolvidos para trazer suas visões à realidade. Restrições em algumas relações também lhe pedem mais fé em sua cura.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, é iluminado diretamente pelo Sol. Você terá muita consciência de quem é e de quais os seus deveres, em especial na área financeira e material. Suas emoções profundas são clareadas e lhe auxiliam na capacidade de progredir na vida prática. Restrições no campo material lhe pedem mais aprofundamento emocional para resolução.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, é iluminado diretamente pelo Sol. As relações lhe auxiliam a iluminar seu senso de amadurecimento, compromisso e inteireza. Busque enxergar o outro tal qual é, assim como se não tem se restringido em prol de relacionamentos. Entender e enxergar o outro com clareza lhe será útil no discernimento sobre si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz grande consciência do funcionamento da vida material, saúde e rotinas. Tudo isso lhe facilita o entendimento e instâncias mais emocionais e sutis que pedem disciplina, limites e amadurecimento. Questões materiais podem ser excelentes no entendimento do que se passa nos bastidores e nos setores subconscientes.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com