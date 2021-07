Horóscopo do dia (30/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Liberdade com praticidade

A Lua em Áries traz um clima de maior individualidade, assertividade e posicionamento emocional direto. O sextil a Júpiter mobiliza a necessidade de se sentir emocionalmente livre, porém a quadratura a Plutão nos relembra que é preciso encarar os desafios transformadores. Júpiter em quadratura a Ceres nos desafia a tomar cuidado com os excessos, ignorando olado pragmático. Use da liberdade com praticidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe mobiliza muito em seu setor zodiacal. Estará mais visceral e intenso, todavia será preciso estar atento às nuances práticas da vida, mesmo que sinta grande necessidade de liberdade. Lembre-se que liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Momento para buscar integração das facetas internas dissonantes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe mobilize forças emocionais subconscientes intensas e expansivas. Todavia, deve buscar um olhar mais filosófico e otimista no processamento disto. Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que deve lembrar da praticidade, de se cuidar e estar conectado ao elemento terra. Busque ter os pés no chão para lidar bem com as emoções.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estão hoje muito conectadas aos grupos e amizades, pedindo aventura e liberdade. Todavia, será preciso perguntar a si mesmo o que realmente quer e deseja. Suas emoções profundas lhe questionam as relações sociais e se está sendo verdadeiro neste sentido. Busque também a liberdade de ser você mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe mobiliza intensamente no uso de sua autoridade, independência e na carreira. Toda essa fome de progresso e expansão é boa, mas deve levar em consideração o lado racional e as pessoas à sua volta. Lembre-se de buscar construção de coisas boas não somente para si mesmo, mas para benefício de todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas, expansivas, aguerridas e impetuosas. Estará mais intenso na defesa daquilo em que acredita e na busca de novos sonhos e possibilidades. Todavia, não deve se esquecer de ter atenção às nuances práticas e detalhes. Sonhos também requerem planejamento e estratégia. Busque trabalhar com esforço e divulgar seu melhor ao mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão intensas, profundas e há grande necessidade de transformação e partilha. Todavia, não deve abrir mão de si mesmo e de seus potenciais. Busque assumir seu senso de empoderamento e amor próprio, mesmo perante situações difíceis que envolvam os outros. Nutra seus sonhos e faça aquilo que sua consciência lhe diz ser o certo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções quanto aos outros e as relações estão intensas, seu nível de envolvimento emocional também. Todavia, não deve desconsiderar a intensidade de vibrações pessoais que contradizem o lado agradável das relações. Se se lesou ou deixou de ser você mesmo, isto pode agora lhe causar emoções negativas que devem ser transformadas. A vida lhe pede mais liberdade de ser quem você é e se expressar de verdade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções tendem agora ao pragmatismo; sua intensidade se canaliza em termos de serviço, rotina, saúde e realização material. Todavia, não deve se esquecer de usar um pouco mais de racionalidade e um olhar objetivo, evitando cair na dureza ou radicalismo. Este é um momento de transformações importantes que pode lhe fazer progredir bastante.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão intensas e lhe trazem centramento, poder pessoal e conexão com a própria vontade e capacidade. Todavia, não deve se esquecer de ter mais paciência, aterramento e praticidade para lidar com a vida. Canalize sua forte vontade, mas não se esqueça de ponderar, raciocinar e ter atenção ao campo prático.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções estão intensas e há forte motivação pessoal e subjetiva. Questões familiares e pessoais são mobilizadas, mas deve aprender a se posicionar, mesmo quando isso seja dissonante dos entes queridos. Família e relações pessoais não devem engolir a sua personalidade. Busque decisões práticas e saiba ponderar, sendo fiel a si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu campo mental é permeado pela subjetividade lunar. Emoções lhe fluem pela comunicação, mas deve estar atento com os excessos. Visões mais espirituais e profundas lhe pedem que respeite o tempo do silêncio e da meditação. A necessidade de trabalho interno vem lhe ponderar o senso de expansão; reconheça sua sensibilidade antes de agir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções mobilizam muito sua área material e financeira. Mesmo que tenha preocupações neste sentido, deve buscar um aprofundamento na visão de futuro, nas novas e muitas possibilidades que se descortinam para seu futuro. Busque enxergar com mais otimismo. Busque dentro de si os recursos necessários para florescer adiante.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com