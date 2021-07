Horóscopo do dia (25/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Encarando a profundidade

A oposição de Mercúrio em Câncer com Plutão em Capricórnio nos faz confrontar nossos medos, raivas, inseguranças e questões inconscientes, mas tudo isto deve ser feito sob uma ótica racional e objetiva. Em especial nas relações será preciso conversar ou raciocinar sobre as sombras e questões mais profundas. A mente tende à sensibilidade para que possa analisar com mais amor questões profundas e arraigadas que pedem transformação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para dentro, para a subjetividade e isto será importante para encarar de frente as mudanças que se passam nas velhas estruturas. Mudanças de status, profissão e posição social pedem um olhar mais interior; busque suas reais motivações em suas raízes para reconstruir. Questões com figuras de autoridade pedem busca interior e racionalização das emoções.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se encontra muito ativa neste período, porém é confrontada pela necessidade de renovação da fé na vida. As velhas idealizações, princípios ou leis pelas quais se guiava podem estar ruindo e isto é importante para que mude de ideia e tenha mais flexibilidade e adaptabilidade na vida. Busque a verdade antes de comprar ou divulgar ideias. Tente enxergar as situações sob um prisma mais amplo e fiel aos seus instintos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe diretamente as influências de Plutão. Seus valores e posicionamento são confrontados pelos outros, em especial aqueles com quem se divide intimidade. Questões de valor próprio precisam ser revisadas; saiba mediar bem até que ponto recebe e doa. Questões sexuais também pedem conversa aberta e honesta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande necessidade de se entender em sua subjetividade e emoções. A oposição a Plutão mobiliza, em especial, as dificuldades e profundezas das relações e do amor romântico. Será preciso estar aberto ao diálogo, mas sem reatividade emocional. Expresse com racionalidade seus sentimentos e esteja aberto a ouvir e permitir as transformações nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida material, trabalho, saúde e rotina passam por mudanças profundas há anos. Há um convite da vida para que saia das rotinas robóticas e sem vida. Sua mente permeia os recantos mais subjetivos, inconscientes e espirituais do seu ser, resgatando novas possibilidades. Ouse trazer seus sonhos para a realidade. Mesmo que leve tempo, transforme o que for necessário.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe diretamente as influências de Plutão. Suas relações de grupos, amizade, projetos e tudo que envolva os outros são muito mobilizados. Todavia, é chamado a encarar de frente seu próprio poder pessoal. Você passa pelo aprendizado de se empoderar mais e se posicionar perante os outros, mesmo quando haja conflitos. Saber dizer sim e não de acordo com a própria consciência sem precisar abrir mão da vida social.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta para a carreira, trabalho e autoridade. Todavia, emoções profundas lhe questionam seu papel no mundo, seu senso de limites e direcionamento na vida. Ignorar as emoções não será uma solução; deve tentar entender com racionalidade e maturação o que se passa em seu íntimo. Questões familiares também pedem maior frieza e objetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente busca neste momento expansão, planos futuros e liberdade. Todavia, não pode ignorar o que se passa no momento presente e os desafios do agora. Sua mente passa por transformações, quebrando velhos padrões enrijecidos. Esteja flexível para aprender e se permitir mais mudança e adaptabilidade. Busque visão ampla e objetividade nas relações com irmãos, familiares e conhecidos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se encontra em contato com suas profundezas emocionais e isto lhe auxilia na mudança de paradigmas, valores cristalizados e questões materiais e financeiras. Por mais que possa sentir algum conforto nas questões compartilhadas, este é um momento que lhe pede fortalecimento de seu senso de valor próprio. Se banque, mas também seja generoso a partir desta reconstrução de valor próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido profundas transformações, lhe motivando a ser mais você mesmo e dar conta por si mesmo. Agora será preciso usar deste senso renovado de si mesmo para comunicar com o outro. Se permita deixar claro perante o outro quem você é e qual o seu senso de limites. Mas também se permita escutar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se ocupa agora de questões materiais, andamento da vida prática, rotinas e saúde. Todavia, há questões psicológicas e/ou espirituais que pedem atenção. Se permita esta transformação para achar mais significado na esfera material. Toda a transformação emocional carece de bom cuidado no nível da matéria para se processar da melhor maneira possível.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente permeia agora seu senso de individualidade e criatividade. Todavia, precisa encarar as mudanças que se processam a nível de relações e grupos. Expresse suas opiniões, mas esteja aberto a aprender com os outros sobre pontos de vista alternativos e possibilidades. Busque também se enxergar com mais frieza e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com