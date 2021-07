Horóscopo do dia (18/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lilith em Gêmeos

Lilith, a lua negra, entra no signo de Gêmeos. Questões relacionadas à comunicação, escolhas, intelecto e ao mundo à nossa volta devem ser trabalhadas. Algumas frustrações ou inibições neste sentido precisam ser recicladas e colocadas para bom uso. Resgate da leveza, flexibilidade e equilíbrio das polaridades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As questões comunicativas são mobilizadas. Muito em especial o que não foi verbalizado deve ser expresso. Todavia, é preciso cuidado para que não verbalize com agressividade, mas com profundidade e significância. Possíveis pequenas viagens. Questões nas relações com irmãos, vizinhos, primos, tios e conhecidos também devem ser mais esclarecidas agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua área financeira e material é muito mobilizada agora. A possibilidade de ganhos é grande, seu magnetismo está alto neste sentido. Todavia, também pode haver frustrações nessa área que precisam ser trabalhadas. Cuidado com o acúmulo de bens materiais ou possessividade; seja mais leve e lembre-se do fluxo de dar para receber.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A entrada de Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muitíssimo o magnetismo pessoal. Também sua sensualidade e senso de independência tendem a falar mais alto. Se ignorou as próprias vontades e necessidades, deverá encarar de frente a necessidade de ser mais dono de si mesmo. Use desta força para dirigir a própria vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Algumas questões subconscientes podem ser mobilizadas com mais intensidade agora. A necessidade de espiritualidade, análise psicológica, visão artística ou transcendência falam alto. Seus dons emocionais estão em plenitude e esta é uma jornada que deve ser encarada de frente. Aumente sua conexão e comunicação com o lado mais sutil e subjetivo da vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua área social e coletiva é mobilizada fortemente agora. Estará com maior força e ousadia na luta por ideais coletivos, ideias alternativas e projetos que beneficiem a todos. As amizades são mobilizadas, mas algumas frustrações nesta área devem ser encaradas. Em especial o enxergar mais claramente quem são as pessoas e suas intenções. Pode mobilizar amizades e grupos criativos e ousados.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua área profissional e de projeção social é muitíssimo mobilizada agora. Se bem canalizada, esta força permite realizações e avanços grandes na carreira e no seu propósito profissional. Se abra para as novas possibilidades. Algumas frustrações neste terreno podem ter de ser trabalhadas também. Assuma mais sua autoridade e comando de sua própria vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua área da fé e expansão é muito mobilizada agora. Sentirá um desejo grande de expansão, liberdade e de se jogar nas novas possibilidades. Momento para dar mais corpo aos objetivos e metas futuras. Algumas frustrações em termos de fé, crenças, estudos superiores, viagens ou princípios podem lhe desafiar, mas são um estímulo para que você busque novos rumos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua área natural da sexualidade, bens conjuntos, transformações e emoções profundas é muito mobilizada agora. Seu magnetismo será forte e capaz de remover grandes obstáculos. Sua energia sexual estará alta e precisa ser canalizada. Frustrações em termos de sexualidade ou emoções e transformações podem servir como impulso. Força transformadora em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua área dos relacionamentos é muito mobilizada agora. A necessidade de parceria e troca está aumentada. Se está sozinho, pode ser um bom período para conhecer alguém. Se já está numa relação, pode intensificar a vivência. Algumas frustrações nesta área de parcerias e vida social devem ser trabalhadas. Há grande magnetismo aqui no se colocar receptivo e escutar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua área do trabalho, rotinas e saúde é muito mobilizada agora. Estará com enorme energia para produzir e fazer acontecer em frentes diversas. Busque trabalhar com intensidade, mas também leveza e adaptabilidade. Na saúde é preciso cuidar bem do corpo, buscando reparar o que foi negligenciado. Frustrações materiais podem ser um bom impulso para dar a volta por cima e realizar com louvor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua força e magnetismo para se expressar com autenticidade estão altíssimas agora. O que deixou de expressar de si mesmo pode emergir como frustração, mas será um combustível para que se coloque e verbalize quem você é de verdade. Romances intensos podem surgir, assim como ideias criativas, que devem ter respaldo prático.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu magnetismo pessoal e emocional estará intenso neste período. Questões passadas podem emergir e algumas dores ou frustrações devem ser trabalhadas. A necessidade de recolhimento e de olhar para as emoções com honestidade e leveza se faz alta. Possibilidade de mudança de casa. Use deste forte magnetismo para ter uma vida pessoal rica e gratificante.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com