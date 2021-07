Otto lança 'Canícule' e 'Anna' em projeto do Inhotim

(foto: raval filmes/divulgação)

Otto une música, arte e natureza em mais uma edição do Inhotim em Cena. Neste sábado (17/07), o show do cantor e compositor, gravado na Estufa Equatorial, estreia nas redes sociais do museu, às 11h. O ambiente é dedicado ao cultivo de plantas da coleção que precisam de condições controladas de umidade e temperatura. Trata-se de um espaço restrito, aberto ao público apenas em situações especiais. Emocionado durante as gravações, Otto comparou o lugar a um templo de renascimento.





“Considero um renascimento meu estar aqui com todo esse verde e, neste momento tão difícil para o Brasil, ficar em meio à ciência e à arte”, declarou. O cantor preparou repertório com canções de álbuns lançados ao longo da carreira e duas músicas inéditas do disco “Canícule selvagem”. “Canícule”, a canção-título do álbum, é uma homenagem à música francesa, com uma pegada mais eletropop. Já “Anna”, mais eletrônica, tem participação de Nina Miranda. “Vivo por meio dos sonhos e, aqui, parece que estou dentro de um”, completou Otto. A próxima atração é Pedro Luís e Orquestra de Câmara Inhotim,

em 14 de agosto.