Horóscopo do dia (16/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência da transformação

O Sol em Câncer faz oposição a Plutão em Capricórnio. O dia de hoje traz especial consciência das estruturas velhas que precisam ser transformadas. A conexão com nossos sonhos, desejos e anseios pessoais fala alto, pedindo que o externo se modifique para abarcar melhor estas possibilidades. Resistências nas relações precisam ser confrontadas e situações resolvidas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de suas raízes, sonhos e desejos íntimos está plena e te mostra que certas estruturas matérias, especialmente de carreira, precisam de mudança para que abarquem essa nova consciência. Deixe que sua sensibilidade te guie no rumo das mudanças materiais. Vibrar em algo com toda sua vontade mobiliza as forças para fazer acontecer.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novas ideias tem lhe mostrado que não pode ser dogmático ou severo com suas crenças. Permita essa consciência da flexibilidade, leveza e curiosidade transformar crenças velhas e limitantes. Escute as opiniões de outras pessoas, se permita trocar informações. Talvez suas crenças tenham te limitado no rumo da verdadeira expansão. Pensar mais localmente pode te auxiliar a criar novos objetivos mais amplos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de que precisa se nutrir e cuidar está alta, te lembrando de não depender do outro excessivamente. Você é responsável por si próprio. Essa consciência te aliviará e trará mais fluidez na área afetiva e sexual. Se você se nutre verdadeiramente, está apto a passar pelas transformações com mais suavidade e senso de propósito.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu nível de autoconsciência está alto, já que o Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais clareza de quem você é e quais seus propósitos. Esse tipo de consciência renovada lhe permite enxergar quais estruturas de relacionamento, parcerias e vida social precisam ser transformadas, reformuladas ou finalizadas. Se permita escolher suas relações a partir do seu senso de valor e amor próprio.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de que a vida é muito mais do que a realidade material tem lhe tomado neste período. Suas percepções subjetivas, emocionais e espirituais lhe indicam a necessidade de reforma íntima e afetam sua rotina, trabalho e saúde. Permitir o ruir de rotinas robóticas e velhos hábitos pode trazer grande paz de espírito. Reformule sua vida material a partir desse senso de acolhimento emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu contato com pessoas diversas e amigos tem lhe trazido consciência de quem você é ou deveria ser. Seu papel social também está lhe desafiando a se mostrar mais corajoso e autêntico em sua expressão. Enxergar o plano maior da vida lhe auxiliará a quebrar velhas couraças limitantes. Uma visão mais objetiva de si mesmo lhe permitirá viver de maneira mais aventureira e audaciosa, sob controle de si mesmo e de sua vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de suas obrigações e tarefas no mundo te relembram que você não deve ficar retraído ou preso aos caprichos de outras pessoas. Saia da casca e se permita mais ação no mundo lá fora. Rigidez emocional não te auxiliará, portanto se permita aprofundar em si mesmo para transmutar sentimentos e memórias prejudiciais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua fé e conexão com ideais superiores te pedem que quebre ideias rígidas. É preciso se aventurar e crer mais; a mente rígida pode ser aprisionante. Algumas relações pedem limites justos. A conexão com o lado abundante da vida te chama e te pede renovação de conceitos e padrões metais enrijecidos. Enxergue seu poder transformador da vida ao seu entorno.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de suas emoções profundas te chama e te pede que saia de sua zona de conforto. Querer se agarrar a estruturas cristalizadas, mas que já não lhe servem no propósito evolutivo será perda de tempo. Estar ciente da própria capacidade de transmutação e dons emocionais lhe auxiliará a fazer a vida material e financeira fluir melhor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

As relações tem lhe mostrado nesse período que você não deve ser rígido ao extremo. Há uma mudança profunda acontecendo em sua vida, mas para que isso ocorra é preciso abrir espaço para a análise emocional, entendendo como se sente em relação ao outro. Se abrir ao amor te auxilia a desfazer a velha couraça, enriquecendo sua vida e lhe dando verdadeiro poder.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período tem lhe trazido consciência de suas rotinas, do seu corpo, hábitos, saúde e trabalho. Mas tudo isso tem de ter respaldo emocional e espiritual. Se permita a exploração dessa faceta mais sutil da vida, se permita mais entrega e redenção, pois assim poderá fluir ainda melhor na esfera material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua consciência e brilho estão em alta, lhe pedindo expressão autêntica e genuína de si mesmo, como um convite a ser mais aventureiro e corajoso. Essa consciência lhe faz perceber que nem toda relação social é benéfica. É bom ter prudência e discernir quem te quer bem e quem apenas lhe inveja. Se permita a reestruturação das amizades e ciclos sociais, pois você não tem que agradar a todos. Relações transformadoras.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com