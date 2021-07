Horóscopo do dia (15/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Questionando relações

A Lua em Libra nos traz segurança no equilíbrio, manutenção da paz e bem estar. Estamos mais cientes dos outros e das relações, assim como da vida social. Todavia, a quadratura a Mercúrio em Câncer nos faz questionar de um ponto de vista subjetivo se algumas relações ou situações sociais nos são emocionalmente saudáveis.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe traz necessidade emocional de estar junto de outras pessoas e buscar parcerias e sociabilidade. Todavia, sua mente perpassa por questões emocionais, passadas e subjetivas que lhe questionam tais vivências. Pode ser importante resolver algumas mágoas ou ressentimentos. Confie também no que dizem seus instintos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe traz senso de parceria, diplomacia e paz no trabalho e rotina. Todavia, algumas questões podem ter de ser verbalizadas. Alguns questionamentos devem ser feitos, mesmo quando desagradáveis. Também a mente questiona algumas rotinas em modo “piloto automático”. Raciocine o que funciona ao não em sua vida prática.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua lhe traz um clima de festa, criatividade e expressão de si mesmo. Todavia, Mercúrio, seu regente, passa por um terreno mais pragmático e “pé no chão”. Busque moderar a si mesmo em sua expressão na justa medida. Também tenha um olhar mais pragmático para seus filhos e criações. Tenha um olhar crítico sobre si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra em seu setor natural, lhe mobilizando afeto, cuidado para com família e entes queridos, assim como uma necessidade de cuidar das pessoas e nutri-las. Todavia, Mercúrio lhe faz pensar de maneira mais autônoma e individual, lhe pedindo que encare tais questões com mais personalidade e ponto de vista pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe mobiliza a esfera mental. Estará buscando mais informações e troca mental com os semelhantes. Esta conexão lhe ativa muito o senso racional. Todavia, há uma conexão mais profunda, emocional e espiritual que não deve ser ignorada. Busque ter mais sensibilidade ao enxergar o mundo à sua volta e se permita momentos de pausa para sentir e refletir antes de agir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe mobiliza forte conexão com a esfera material e financeira. Estará muito focado em buscar segurança material com equilíbrio e organização. Todavia, Mercúrio, seu regente, lhe questiona se não está sendo duro quanto à vida material. Busque expandir suas ideias e possibilidades para além do que já foi estabelecido.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua no seu signo lhe mobiliza muito a sensibilidade, subjetividade e resposta emocional. Estará mais emotivo e instintivo. Todavia, sua mente lhe pede mais disciplina, saber se moderar e amadurecimento. Questões profissionais podem lhe pedir moderação nesta instância emocional. Busque equilibrar sua expressão emocional numa justa medida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe mobiliza espiritualidade, conexões sutis, busca psicoanalítica e de vivências subconscientes. Todavia, a mente lhe questiona sob um ponto de vista mais filosófico e amplo. Busque trazer mais significado para experiências emocionais ou subjetivas. Também um olhar de fé para que possa reequilibrar a vida emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua lhe traz maior conexão afetiva cem contextos de amizade, grupais e sociais. Tudo isso deve ser vivido, todavia sua mente anda por instâncias mais profundas e lhe questiona este senso de grupo. Saiba ser fiel ao que se passa na profundidade, expressando seus reais sentimentos perante outras pessoas. Viver bem com pessoas não é sinônimo de sempre concordar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe mobiliza uma profunda conexão com a carreira, seu propósito de vida, imagem profissional e autoridade. Tudo isso deve ser vivido, mas é possível que tenha de se abrir mais a ouvir o que os outros tem a dizer. Também balancear vida profissional e afetiva na medida justa. Parcerias de trabalho podem desafiar, mas também agregar muito.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe mobiliza a ter mais fé, expandir, buscar novas possibilidades, horizontes, culturas e visões de mundo. Isto será importante, todavia sua mente anda por instâncias mais pragmáticas e realistas, lhe pedindo que baseie tais sonhos na realidade. Busque senso crítico aliado ao otimismo e sonhos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe mobiliza na conexão com outras pessoas, no valor conjunto, sexualidade, afetividade e/ou transformações emocionais. Sua mente lhe traz conexão consigo mesmo e com a potência que você é, portanto use deste olhar mais corajoso para viver este aprofundamento emocional com centramento e fé na sua capacidade de superar o que quer que seja.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com