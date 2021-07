Dançarinos famosos duelam com iniciantes em festival de batalhas

Frederico Gandra*

Itsa Gonçalves está entre os oito convidados a tomar parte na disputa, que ocorrerá em formato on-line e ao vivo, hoje e amanhã (foto: Classic Hip-Hop/Divulgação)



Com a novidade das batalhas de dança livre no ambiente on-line incorporada durante a pandemia, a Classic Batalha de Danças Urbanas, apresentada pelo DJ Zeu, estreia em formato live nesta quarta-feira (14/07), com a participação de 16 dançarinos. A final será na quinta (15/07). O prêmio em disputa é de R$ 5 mil.





A última edição da festa promovida pela Classics Hip-Hop ocorreu no Parque Municipal, em 2019. A realização da edição 2021 conta com recursos da Lei Aldir Blanc. Os competidores se dividem em dois grupos nos "mata-matas". Oito bailarinos de renome foram convidados pelo evento: Balarine, Black-A, Fabiana Santos, Itsa Gonçalves, Jéssica de Paula, Jonathan Miranda, Silvia Kamyla e Marcelo.





Na primeira rodada, eles enfrentam oponentes selecionados via chamada pública. São eles: Camila Bill, Joel Popper, Maicon Arimateia, Vinicius Pitbull, Luana Luara, Alexandre Mayrink, Linck e Jonatas Pitucho. Cada um dos 16 participantes recebe cachê de R$ 300.





As batalhas são “1x1” no estilo livre, ou seja, não existe nenhuma restrição em relação ao gênero da dança. Os vencedores dos oito confrontos em dupla disputam amanhã o título. Nos intervalos entre os duelos, DJ Zeu comanda a música para o público. Os organizadores esperam manter a programação do Classic Batalha de Danças Urbanas nos próximos anos, inclusive com programação presencial em Belo Horizonte, após o fim das medidas de isolamento social.





Silvia Kamyla, de 27 anos, professora do projeto Anjos D’Rua enfrenta hoje o mineiro Jonatas Pitucho. Com especialidade em hip-hop, ela soma 10 anos de experiência em batalhas de dança e já conquistou prêmios estaduais, nacionais e internacionais em competições do gênero.





Ela comenta que, anteriormente, as batalhas de dança eram predominantemente dominadas por homens. No entanto, nos últimos anos, ela notou um aumento da participação feminina nas competições. “Já tinha algumas mulheres (antes), mas era escasso. Acredito que nesses últimos anos as mulheres estão dominando mais a cena e, hoje, inclusive, está havendo mais vencedoras, tanto no nacional, quanto no internacional também.”





Para a dançarina, os maiores atrativos das batalhas de dança são as músicas vibrantes e o repertório versátil dos dançarinos. Silvia explica que o desafio do competidor é saber entrar, apresentar surpresas nos passos, evoluir na música e finalizar a batalha da maneira correta. Ela avalia que a ausência do público, no entanto, afeta a performance dos duelos.





“A gente gosta de ver as pessoas em volta da gente, mas, por conta da pandemia, isso não é possível e diminui nossa energia. O que envolve muito o dançarino na batalha é a energia do público também.”





Como de costume, Silvia Kamylla está trabalhando para se arriscar em qualquer estilo musical no duelo de hoje à noite. “Como é all style, a gente se propõe a ouvir músicas de outros estilos, trabalhar um pouco mais o corpo, ver o que tem de material para poder levar na batalha. Eu sou muito metódica como dançarina. Nesse sentido, então, gosto de preparar o que vou apresentar. Como artista inquieta, gosto sempre de me reinventar, trabalhando outras modalidades.”

CLASSIC BATALHA DE DANÇAS URBANAS

Nesta quarta (14/07) e quinta (15/07), às 20h. Link da live: https://bit.ly/ClassicsBatalha





Quem se enfrenta





Confira os confrontos desta quarta-feira (14/07)





» Vinicius Pitbull x Carlos Balarini

» Camila Bill x Marcelo Negão

» Luana Luara X Black- A

» Jéssica de Paula x Joel Popper

» Linck x Fabi Santos

» Alexandre Mayrink x Itsa

» Jonatas Pitucho x Silvia Kamyla

» Maicon Arimateia x Jonathan Miranda





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes