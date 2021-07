Horóscopo do dia (13/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Explosão criativa

A conjunção de Vênus e Marte traz grande criatividade e possibilidades. Polaridades complementares unidas fazendo a conexão que impulsiona novas possibilidades. Ocorrendo em Leão, um signo naturalmente criativo, traz uma explosão de possibilidades. Amor com ação e ação com amor.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com Vênus em sua área natural da criatividade. Sua necessidade de romance, aventura e de gerar algo novo serão intensas. Estará mais e intenso na busca romântica. Expressão artística, pessoal e afetiva muito intensa. Também a relação com os filhos terá essa união de polaridades. Viva sua criança interior e o lado lúdico.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Marte em sua área pessoal, emocional e familiar. A necessidade emocional de partilhar com os outros lhe motiva a agir e ter iniciativa. Senso de fertilidade e criatividade altíssimo. Suas emoções serão intensas, em especial na busca de demonstrar seu afeto aos outros. Renovação criativa do lar e ambiente pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área mental e intelectual. Você estará cheio de ideias, iniciativa e também necessidade colaborativa. O amor está no ar e nas palavras. Esteja atento ao seu redor para perceber as possibilidades. Comunicação com um misto de assertividade e empatia. Use deste equilíbrio de polaridades para ter uma comunicação criativa e rica.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área material e financeira. Estará se valorizando mais e também disposto a agir neste sentido. Possibilidades criativas e de gerar riquezas. Afirme seus valores e talentos com segurança em si mesmo. Também forte necessidade de viver os prazeres materiais e sensoriais. Complemento criativo que gera possibilidades materiais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A união de Vênus e Marte se dá no seu signo (solar ou ascendente). Você está numa forte vibração que é tanto masculina quanto feminina, trazendo um incrível balanço interior e explosiva criatividade. Use disto para afirmar seus valores com propriedade, mas também sendo atrativo e sociável. Forte impulso para canalizar seus desígnios e objetivos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área espiritual e emocional. Aproveite este momento para se conectar com o divino e também suas emoções subconscientes. Há um forte senso de devoção que pode ser acessado por práticas meditativas, oração e terapias. Busque primeiro a criatividade interior para depois pensar em termos pragmáticos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Marte em sua área social e coletiva. Suas relações de amizade serão criativas e intensas. Amizade e amor podem se entrelaçar. Seu engajamento em causas sociais ganha um misto de força e empatia. Divulgue o que tem de melhor a oferecer para as pessoas. Ideias inovadoras e fecundas trazem um fluxo renovado ao nível mental.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com Vênus em sua área da carreira, propósito e autoridade. Este é um momento muito fértil e cheio de possibilidades a nível de carreira. Há um misto de força e empatia que lhe permite avançar e prosperar. Sua autoridade terá um misto de força e sensibilidade. Momento de novas realizações no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área natural da expansão, princípios e fé. Há uma forte criatividade que quer se expressar livremente. O amor lhe pede novas possibilidades e perspectivas. Também sua conexão com o divino se faz intensa, num misto de força e receptividade. Momento de muitas novas possibilidades de vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área afetiva, sexual, dos valores conjuntos e transformações emocionais. Sua necessidade de troca afetiva e/ou sexual será muito alta. Se permita vivenciar este nível de troca instintual e energética. A força para se curar e superar crises também está em alta, lhe trazendo possibilidades novas para se reerguer.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área dos relacionamentos. Há um forte impulso para se buscar as pessoas. Há um misto entre tomar iniciativa e estar receptivo que facilita a aproximação. Viva a vida social com alegria e se permita este impulso criativo que lhe pede interatividade troca com as outras pessoas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A união de Vênus e Marte se dá na sua área material, de rotina, saúde e trabalho. Terá muitas novas ideias criativas que devem ser canalizadas em algo prático. A relação com colegas de trabalho será intensa, mas também afetuosa. Traga a vivência do prazer para seu corpo físico. Se conecte com o que há de melhor e mais prazeroso na esfera material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com