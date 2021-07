Horóscopo do dia (12/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amplitude de visão

O trígono de Mercúrio em Câncer com Júpiter em Peixes nos amplia a visão e a sensibilidade. Estamos enxergando tudo com mais sensibilidade e uma visão mais otimista, mas sem perder a conexão com o presente. A Lua em Leão traz um clima de coragem e fé na capacidade individual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Uma visão mais espiritual e ampla lhe facilita o entendimento de questões do passado, emocionais e familiares. Busque ter mais altruísmo e desapego neste sentido. Sua visão será mais otimista e lhe facilitará a fluidez. A Lua em Leão lhe faz muito seguro em ser quem você é e seguir sua vida conforme seu próprio ritmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente percebe o que está próximo, mas também se conecta a novas ideias, ideais e possibilidades. Há algo de expansivo e mesmo vanguardista lhe ativando as possibilidades comunicativas e de estudos. A Lua em Leão lhe conecta com suas emoções e vida pessoal, lhe trazendo segurança emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe as vibrações expansivas e otimistas do gigante Júpiter. Estará mais expansivo e cheio de ideias, em especial no que se refere ao mundo material. Novas possibilidades na carreira e de ganhos podem ocorrer. Também enxergar este lado material sob um olhar renovado. A Lua lhe ativa a imaginação e o intelecto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé é muito estimulada agora e lhe faz repensar a maneira como enxerga a si mesmo e suas possibilidades. Terá mais segurança para expressar e verbalizar o que sente. Tenha confiança em seus princípios. A Lua, sua regente, lhe traz mais segurança no seu senso de valor próprio e lhe pede mais criatividade aplicada ao mundo material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há hoje um estímulo para que libere emoções estagnadas e se cure. Há uma fé na transformação profunda e na capacidade de superar obstáculos que lhe será útil para entender e processar certas questões subconscientes e antigas, curando-as. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe imprime maior subjetividade e conexão interior.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está sendo estimulado com maior fé nas relações e no ser humano. Busque equidade, sociabilidade e expressão das emoções com leveza nos contextos humanos. Novas possibilidades em conjunto benéficas. A Lua lhe traz necessidade de comunhão emocional e divina profundas; se permita fluir e sentir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novidades e possibilidades de expansão no trabalho podem lhe trazer boas possibilidades de expansão e comunicação na carreira. Terá mais fé naquilo que faz e na divulgação disto. Também pode ser levado a ter de usar seu lugar de fala profissional com mais propriedade. A Lua lhe traz maior senso de sociabilidade e contribuição coletiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua confiança em si mesmo está expandida e lhe motiva a viver a vida sob um olhar mais otimista e amplo. Busque ser você mesmo e vivenciar sua verdadeira liberdade. Estará mais seguro também para verbalizar seus princípios e crenças. A Lua lhe traz um forte senso de segurança na carreira e no uso da autoridade com sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções pessoais passam por um processo de expansão, libertação e superação. Tudo isso lhe permite enxergar com mais clareza os valores compartilhados, a sexualidade e suas próprias sombras com mais clareza. Generosidade afetiva e emocional. A Lua lhe traz necessidade de expansão e vislumbrar novos horizontes e possibilidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este trânsito lhe estimula a se expressar mais verbalmente, em especial perante os outros e no âmbito emocional. Busque ser honesto quanto ao que sente e compartilhe isto. Suas ideias também estão fervilhando e devem ser partilhadas com os semelhantes. A Lua lhe traz aprofundamento e transformação emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é encorajado agora a estar mais em contato com o mundo material e suas possibilidades. Está rotineiro e aterrado, porém cheio de ideias que agregam valor e riqueza. Busque trazer mais prazer, valor e sensualidade para o nível da rotina e do físico. A Lua lhe estimula na abertura às parcerias e ao amor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um senso de confiança aumentada em você com a passagem de Júpiter, seu regente, pelo seu signo (solar ou ascendente). Isto lhe motiva hoje a verbalizar quem você é realmente. Sua sensibilidade lhe traz força e firmeza para se expressar verdadeiramente. A Lua lhe conecta com a vida material e suas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com