Horóscopo do dia (10/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Câncer

Começamos hoje um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Câncer nos traz novos começos e possibilidades, muito em especial aqueles ligados à vida familiar, emoções, lar, fertilidade, maternidade e tudo aquilo que envolva outros afetivamente. Momento para se plantar seus sonhos, desejos e o que almeja a nível pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu novo ciclo está ligado aos seus sonhos mais pessoais. Talvez seja ter seu próprio lar, constituir uma família ou somente ter seu próprio espaço. Foque nestes sonhos, pois este momento lhe permite uma mobilização energética forte neste sentido. Sua vida profissional tem sido desafiadora e exigente, portanto continue firme nesta área. Novas possibilidades no trabalho podem ser uma boa base para a realização destes sonhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos ligados à mente estão mobilizados. Buscar novos conhecimentos e ideias. Também aprender a se relacionar mais com quem está próximo: vizinhos, colegas, irmãos, aquele desconhecido que tem um bom papo. Busque essa amorosidade rotineira. Novas áreas de estudo e boas leituras serão gratificantes. Não se prenda a metas rígidas para seu futuro, mas lembre-se de usar sua força de trabalho para conquistar seus objetivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos na área financeira e material. Este é um excelente momento para o plantio de prosperidade. Nutra mais seu senso de valor próprio, cuide do que tem de valor para oferecer. Se valorize e se ame muito. Se o outro não te reconhece ou valoriza, não se prenda ao juízo de valor alheio. Você é quem deve se nutrir antes de tudo. Seu potencial material está em alta e deve ser canalizado. Mobilize sua vida material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) te mobiliza muito, trazendo energia renovada para que você seja essa pessoa única e especial que é. Todas as qualidades do seu signo, como a expressão de seu afeto, sensibilidade e empatia serão forças. Se o outro não recebe o seu afeto, isso é uma questão do outro. Continue doando amor, pois é dando que se recebe. Se baseie primeiro nos seus sentimentos e instintos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de recolhimento, meditação e conexão divina estão em alta. Bom para "recarregar as baterias", já que suas questões psíquicas e espirituais pedem atenção. Novas visões ligadas ao mundo sutil podem lhe auxiliar muito na renovação da vida material. Não se prenda às restrições da vida material, mas lembre-se de buscar a fonte de inspiração que precisa para transformar o prático a partir da força emocional e espiritual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à vida social, intelectual e progressista estão mobilizados. Novas amizades, novos grupos, tudo isso pode surgir neste novo ciclo de lunação. Principalmente novas formas de enxergar a vida, de maneira mais livre e alternativa. Não se prenda a uma velha autoimagem, pois descobrirá que é mais múltiplo do que imagina. Se permita caminhar mais rumo ao desconhecido e aproveite as oportunidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos de carreira estão mobilizados. Plante aquilo que deseja para o seu futuro profissional. Trace metas e planos de ação. Mas também faça uso de sua sensibilidade e magnetismo para alcançar o que deseja. A vida espera proatividade de sua parte e não ficar esperando cair do céu. Seu compromisso emocional te auxiliará a amadurecer e seguir rumo á realização. Plante o que deseja realizar no mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos para a sua fé e senso de expansão. Se permita a busca de conhecimentos superiores, acadêmicos e filosóficos. Busque inspiração em outras culturas e maneiras de enxergar a vida. Uma nova semente de fé e esperança muito amorosa é plantada hoje. Não permita que padrões de pensamento negativos e sabotadores atrapalhem o processo. Abra sua mente para as verdades superiores e flua mais com a vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos, transformações e emoções profundas são mobilizados. Sua necessidade de troca afetivo-sexual é mobilizada para que você partilhe mais verdadeiramente com o outro. Cuide bem dos seus sentimentos e se abra de verdade. Não se restrinja por questões financeiras ou por apego à ordem estabelecida. Seu potencial de comunhão está mobilizado.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos relacionados às parcerias. Este ciclo pode ser excelente para te ajudar a encontrar seu par ou então fortalecer os laços para quem já tenha uma relação satisfatória. A questão aqui é que você está aprendendo a sair da própria dureza e limitações para aprender a vivenciar a parceria num nível mais emocional. Plante e demonstre um pouco mais do afeto que quer nas relações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos relacionados ao trabalho, saúde e vida material. Novas possibilidades de prestação de serviço lhe pedem estar sempre disposto ao trabalho. Organizar e cuidar do seu ambiente pode ser o caminho para te abrir as portas da energia de trabalho. Planeje, organize e trace metas. Abrace o mundo material com amor e disposição para colher os frutos logo adiante.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos para que você seja mais autêntico, alegre e corajoso. Suas forças pessoais e criativas são muito mobilizadas agora. Busque projetos e hobbies criativos. Novos romances também podem bater na sua porta, esteja receptivo. Maior contato maior com sua criança interior. Força emocional para ser único, criativo e comandar a própria vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com