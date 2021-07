Saiba como ver no Brasil os filmes de sucesso de Richard Donner

O diretor norte-americano Richard Donner morreu na segunda-feira (5/07), aos 91 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Conhecido por sucessos como "Superman: O filme" (1978) e "Os Goonies" (1985), Donner iniciou sua carreira em séries de TV que também se tornaram muito populares, caso de "Além da imaginação", "Agente 86" e "Kojak". Em 1976, ele embarcou no mundo do cinema com a estreia do filme de terror "A profecia".





Hollywood abraçou Donner mesmo antes de ele emplacar o sucesso de bilheteria "Superman: O filme", protagonizado por Christopher Reeve. Na década de 1980, cravou mais um grande sucesso com a aventura juvenil "Os Goonies", produzida por Steven Spielberg.





Donner foi também o responsável por toda a série de filmes de ação "Máquina mortífera" (1987), que alçaram Mel Gibson e Danny Glover ao estrelato, com continuações lançadas em 1989, 1992 e 1998. Gibson foi outro que prestou uma sentida homenagem ao cineasta.





MENTOR

"Meu amigo, meu mentor. Ele minava seu próprio talento e grandeza com uma grande dose de humildade. Deixava seu ego na porta e exigia o mesmo dos outros. Era magnânimo de coração e alma. Se acumulássemos todas as boas ações que ele fez, isso se estenderia a algum lugar desconhecido no firmamento. Sentirei muita falta dele, com toda a sua sagacidade e sabedoria travessa", disse Gibson.





Danny Glover falou de sua relação pessoal de amizade com o cineasta. "Trabalhar com [Richard] Dick Donner, Mel Gibson e toda a equipe de 'Máquina mortífera' foi um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Serei eternamente grato a ele por ter se importado genuinamente comigo, com minha vida e minha família. Éramos amigos e nos amávamos muito além de colaborar para a tela e para o sucesso que a franquia nos trouxe. Sentirei muita falta dele."





São também de Donner os títulos “O feitiço de Áquila” (1985), com Michelle Pfeiffer e John Wood; "Maverick" (1994), repetindo sua parceria com Gibson, desta vez ao lado de Jodie Foster; "Assassinos" (1995), com Sylvester Stallone, Antonio Banderas e Julianne Moore; "Teoria da conspiração" (1997), também com Mel Gibson, que aqui contracena com Julia Roberts.





Na primeira década de 2000, o ritmo de lançamentos do diretor desacelerou, com apenas dois filmes chegando às salas: "Linha do tempo", estrelado por Paul Walker (1973-2013), lançado em 2003; e "16 quadras", seu último título, de 2006.





Donner também trabalhou em Hollywood como produtor em obras como a trilogia "Free Willy" (de 1993, 1995 e 1997) e "X-Men: O filme" (2000). A produção mais recente associada a ele é "X-Men origens: Wolverine" (2009).





Em novembro de 2020, Mel Gibson afirmou que o quinto filme da saga "Máquina mortífera" estava em produção. Um mês depois, o próprio Richard Donner confirmou a informação em entrevista ao The Telegraph'.





"Este será o último. É meu privilégio e é meu dever levar essa história até o final. É excitante, para falar a verdade. Este é o último, posso prometer isso", afirmou. Não há informações se o filme foi ou não rodado antes da morte do cineasta. (Com agências de notícias)