Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo relações e valores

A oposição de Vênus com Saturno nos faz confrontar com nossas desvalorizações e com a necessidade de amadurecer o senso de valor próprio e entender os limites nas relações. A conjunção de Lua e Mercúrio em Gêmeos facilita o entendimento racional das emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de valorização de si mesmo é confrontado por questões maiores e coletivas. Nem sempre o grupo ou coletivo nos aprova, portanto saiba a justa medida de quem você é e se valorize. Se estiver demandando demais ser o centro das atenções, provavelmente encontrará limites nas figuras de outras pessoas ou grupos. Busque enxergar tudo que sente hoje com racionalidade, leveza e bom humor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua carreira pode demandar sacrifícios e reajustes na vida pessoal. Muitas vezes o dever nos chama e hoje é um dia destes. Mas lembre-se de ser fiel aos seus valores neste âmbito. Seus valores pessoais podem ir de frente para com aqueles de chefes, figuras de autoridade, pais ou quem seja de hierarquia superior. Busque um olhar honesto se não precisa reajustar alguns pontos infantilizados e/ou de necessidade de aprovação alheia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Vênus lhe leva a querer divertir, acompanhar os outros e viver algo mais gregário. Todavia, será preciso questionar se isso tudo está de acordo com sua ética e princípios. Tenha a sabedoria de se guiar pelo seu senso do que é certo e verdadeiro, mesmo que isso desagrade a alguns. A Lua no seu signo lhe favorece a conexão com suas profundezas e consigo mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seus valores pessoais são confrontados com aqueles dos outros. Pode haver discordâncias, mas este é um convite para que você amadureça a valorização de si mesmo. Busque mais a aprovação da sua consciência e menos a dos outros. A Lua, sua regente, lhe facilita um entendimento mais amplo e espiritualizado das situações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe fortalece o senso de valor próprio e a necessidade de se amar. As relações podem lhe trazer alguns “nãos” ou limites. Lembre-se de valorizar a si mesmo e dar o tempo que as relações precisem para amadurecer. Suas emoções terão um tanto de frieza e objetividade, aproveite para se analisar mais claramente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas questões no trabalho, com colegas, em rotinas, na saúde ou afins podem lhe questionar seu senso de valor próprio e de parcerias. Este último está sendo reciclado e depurado. Aproveite este momento para repensar e amadurecer o que você realmente deseja. Lembre-se de fazer o melhor ao seu alcance, sem esperar reconhecimento dos outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe impele às boas relações com grupos, amizades e o coletivo. Todavia, sua consciência lhe pede que estabeleça seus limites e autoridade. Não se devem tolerar certos tipos de abuso em prol de uma falsa paz. Saiba se posicionar com sua natural justiça e senso de ponderação. Amadurecimento nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um período propício a se engajar na vida profissional, buscar seu valor profissional e engajar neste setor. Todavia, deve respeitar também os cuidados com a vida pessoal, emocional e/ou familiar. Você dará bons frutos, conquanto olhe seriamente para suas raízes. Algumas emoções devem ser lapidadas para que possa expressar sucesso na profissão,

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de se relacionar está aventureira e livre nos últimos tempos. Todavia, será preciso ter disciplina e realismo. Por mais que se empolgue com as possibilidades, será preciso assumir disciplina no presente para fazer as coisas funcionarem. Busque entender quais são os detalhes, os pormenores e ações presentes que podem ser feitas em prol dos objetivos maiores.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é chamado a vivenciar valores conjuntos e sexualidade pela posição atual de Vênus. Todavia, a oposição a Saturno, seu regente, lhe pede que isso seja feito dentro dos limites e compromisso com seus valores pessoais. Saiba ponderar as demandas alheias sob seu crivo racional, realista e pragmático. Não se prive da troca, mas amadureça a qualidade dela.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua área dos relacionamentos é estimulada por Vênus, todavia é questionada por Saturno, seu regente, no seu signo (solar ou ascendente). Lembre-se de ter compromisso para consigo mesmo e saiba mediar as demandas dos outros e pondere se são realmente justas. Saber dizer “não” é um aprendizado importante. Foque em você mesmo e se relacione com equilíbrio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus lhe pede harmonia e valorização do trabalho material. Todavia, há um compromisso emocional e espiritual que lhe pede que saiba formatar o que for preciso na esfera material. O compromisso com suas emoções lhe pede que reajuste a esfera material para se adequar mais a quem você realmente é e não para agradar a quem quer que seja.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com