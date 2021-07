Horóscopo do dia (06/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente e emoção

Mais uma quadratura de Mercúrio e Netuno nos pede que pensemos com mais sensibilidade, altruísmo e espiritualidade, mas também não devemos idealizar ou falsear a realidade. A Lua próxima de Mercúrio nos possibilita fazer conexão com partes mais subconscientes de nós mesmos e trazer este entendimento para o tempo presente sob um prisma racional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade comunicativa se faz alta agora, atenção à maneira como utiliza esta ferramenta. Motivações subjetivas e subconscientes tomam o terreno mental e será preciso cuidado para discernir o que deve ou não ser falado. Busque deixar sua mente fluir, devanear e se permita introspecção para encontrar respostas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se encontra no terreno dos assuntos mais pragmáticos, mas será preciso tomar cuidado com idealizações, opiniões de outras pessoas e enganos. Busque se pautar nos seus valores pessoais, mas tendo em vista as necessidades coletivas. Se tiver de tomar decisões financeiras ou materiais busque muita ponderação e, se possível, faça depois.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando sua capacidade intelectual e comunicativa. Ele recebe aspecto de Netuno em Peixes, o que pode lhe trazer maior subjetividade, sonhos e necessidade de silêncio. Cuidado com um senso de devoção extremada aos compromissos; saiba fazer seu tempo pessoal na justa medida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra na busca por entendimento de questões emocionais, subconscientes, psíquicas e espirituais. Tudo isso é muito estimulado agora, todavia procure ter serenidade e objetividade. Vibrações extremadas ou crenças religiosas exageradas podem atrapalhar o processo. Saiba vivenciar sem controlar, deixe sua mente fluir no não julgamento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ânsia por comunicação em massa, nos contextos mais amplos, nas amizades e com grupos se faz alta. Todavia, será preciso cuidado para que sua subjetividade não intervenha de forma negativa. Saiba domar e entender suas emoções profundas antes de comunicá-las de qualquer forma. A sabedoria emocional lhe será útil para comunicar com profundidade, mas sem perder a objetividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz sua mente se voltar muito para o trabalho e obrigações neste período. Cuidado, porém, com a visão subjetiva dos outros e nas parcerias. Lembre-se de se pautar naquilo que é sua obrigação e no que sua consciência diz ser o certo. Cuidado também com o excesso de dúvidas. Foque no seu trabalho com amor e devoção.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para as grandes possibilidades expansivas, liberdade e novas possibilidades. Cuidado, porém, com excessos de detalhes, visões pessimistas ou pequenas coisas sem importância. Não se esqueça de ser pragmático, mas também não deixe o excesso minar suas possibilidades e sonhos. Sonhe com os pés no chão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta agora para as profundezas emocionais, necessidade de transformação, partilha e sexualidade, o que deve ser feito. Mas tenha cuidado com os excessos egóicos e também de auto importância ilusória. Saiba abrir mão do que for necessário para que coisas melhores possam chegar. Evite idealizações nas trocas e se permita vivê-las na real.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para a comunicação e interatividade com outras pessoas. Todavia, será preciso cuidado com os excessos de subjetividade e rompantes emocionais. Use da sabedoria emocional nas relações, mas tenha filtro. Lembre-se que nem toda emoção expressa é útil. Use sua sensibilidade para ter trocas significativas, mas também saiba a hora de se calar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra num estado realista, voltada para o trabalho e funcionamento da vida material. Todavia, será preciso cuidado com as distrações mentais. Distrações mentais, conversas fúteis, fofocas e afins devem ser evitados. Também estados mentais negativos que lhe desviem da produtividade devem ser evitados. Faça seu trabalho com amor e zelo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora muito para sua criatividade e auto expressão, para tudo que lhe é próprio. Todavia, será preciso cuidado com excessos de preocupação com o material e finanças. Saiba cuidar deste último, mas não deixe que isso iniba sua criatividade e espontaneidade. Também a preguiça pode ser um fator a ser evitado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para suas emoções pessoais, questões do passado, lar, família e todo tipo de subjetividade. Cuidado, porém, para não distorcer os fatos com lentes cor de rosa, drama ou vitimismo. Busque enxergar suas emoções com o uso da racionalidade e senso crítico. E também saiba usar da capacidade de transcender para deixar ir questões do passado.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com