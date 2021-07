Horóscopo do dia (05/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso com o valor pessoal

A conjunção de Lua e Lilith em Touro nos mobiliza no sentido de encarar frustrações emocionais quanto à segurança material e de valores pessoais, buscando cura neste sentido. Vênus em trígono a Juno nos relembra que devemos nos comprometer com nosso senso de valor pessoal, talentos e dar o melhor de nós mesmos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede que traga suas visões, sonhos e possibilidades para o tempo presente. O compromisso para com sua visão serve como combustível para que saiba fazer boas escolhas agora. Se valorize, se paute em seus valores e comunique aquilo que você é. Seu sendo de valor próprio é muito mobilizado para que escolha bem o que realmente deseja.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede fortalecimento de si mesmo. O compromisso com pessoas e com a troca emocional se faz presente, mas deve servir como combustível e base para que você seja mais autônomo, independente, provedor de si mesmo e livre. Abarque toda a potência que você é, provando que é capaz de realizar por conta própria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede que seja proativo, independente e reconheça a própria individualidade, integrando-se consigo mesmo. As relações são mobilizadas, mas servindo como combustível para que busque se entender melhor. Questões emocionais profundas são mobilizadas para cura, em especial no que tange sua relação com o mundo material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede busca por espiritualidade, entendimento psicológico, transcendência e significação profunda da vida. Seu compromisso para com o funcionamento da vida material está alto, mas deve servir de combustível para tal busca. Uma renovação de valores se processa para que você busque âmbitos mais universais e abrangentes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe pede mais abertura para as pessoas, grupos, amizades e coletividades. Há um senso de fidelidade a si mesmo e sua criatividade. Todavia, deve buscar mais a interatividade, adequação aos moldes do mundo para que tal criatividade chegue a mais pessoas. Valores de carreira são renovados para que você busque inovações benéficas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede que assuma mais compromisso, busque sua projeção de carreira e exerça mais sua autoridade. Seu compromisso para com seu lar, família e vida pessoal são louváveis. Todavia, isso deve ser combustível para que você cresça para além destas estruturas. Seus valores são renovados para eu enxergue suas muitas possibilidades de realização.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede busca por expansão, novos rumos e possibilidades. Seu compromisso para com suas ideias está em alta, mas deve servir de combustível para que se jogue rumo a um novo futuro. A valorização de novas possibilidades lhe será útil neste processo, assim como relações que lhe ampliam os horizontes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe pede entrega verdadeira aos processos de transformação, morte e renascimento. Sua fidelidade aos seus valores e àquilo que é estabelecido está alta, mas deve servir de combustível para que você se abra à renovação. Sua carreira e vida amorosa também são auxiliares nesta mudança de vida que chega.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede que se abra mais para as relações, parcerias, amor e vida social. Sua fidelidade a si mesmo e suas visões e princípios se faz ala, todavia deve se abrir mais para ouvir o que o outro lhe diz e ponderar mais. Sua vida material passa por transformações que lhe tiraram destes excessos de si mesmo que poderiam ser prejudiciais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede que trabalhe mais, seja útil e cuide mais do corpo, saúde, tarefas do dia a dia e esteja presente no campo material. Sua fidelidade às questões de ordem emocional e/ou espiritual está em alta, todavia deve servir de combustível para que lide com o lado prático da vida. Seu senso de valorização de si mesmo passa por transformações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede que busque mais a expressão de si mesmo. Tenha um olhar para aquilo que é bom para você. Busque romances e expressão de sua criança interior. Seu compromisso para com o coletivo está alto, mas deve servir de combustível para que você busque sua individuação. Questões emocionais são ativadas para que enxergue a si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede que busque mais interiorização e entenda suas motivações mais profundas. Sua fidelidade ao trabalho e carreira está alta, todavia deve estar muito atento às necessidades emocionais, sutis, familiares e afins. Esta conexão interior pode ser muito útil para lhe modificar os caminhos na vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com