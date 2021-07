Horóscopo do dia (03/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Leão com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Já a quadratura do Sol em Câncer com Quíron em Áries nos relembra de olharmos primeiro para dentro, reconhecer a sensibilidade para depois agir.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz desafios já que Marte, seu regente, recebe um aspecto desafiador de Urano. Você está motivado a ser você mesmo e agir com coragem. Todavia, questões financeiras ou materiais podem lhe mudar o rumo ou lhe pedir mais calma e frieza. Busque olhar para dentro, digerir suas emoções e depois parta para uma ação mais sábia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas energias emocionais podem se expressar fortemente hoje. Muito em especial se houverem raivas, rancores e mágoas mal trabalhadas no terreno familiar ou pessoal. Busque um pouco de distanciamento para refletir e processar melhor suas emoções. Cuidado com ações impulsionadas por sentimentos abruptos. Respeite a nova pessoa que você tem se tornado, mas também tenha discernimento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções subconscientes e possivelmente um tanto desconhecidas podem ser gatilho para o uso impetuoso da comunicação. Busque entender com mais clareza a origem de tais impulsos. Saiba se posicionar, mas também use de algum senso de diplomacia e ponderação (Vênus se encontra aqui, próxima de Marte). Se abra para enxergar a si mesmo mais racionalmente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe pede que se abra para uma percepção mais abrangente de si mesmo. Algumas dores de não ter ainda se realizado completamente a nível profissional ou como autoridade são estimuladas à cura. Valores mais vanguardistas lhe pedem abertura para que se enxergue sob uma nova luz e reveja seus verdadeiros valores.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz impulso e coragem. Esta energia lhe impele à modificação das estruturas rígidas e lhe pede um impulso de renovação na carreira. Cuidado, porém, ao se lidar com figuras de autoridade. Também algumas questões espirituais são mobilizadas para que reveja seus sistemas de crença e objetivos futuros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas questões subconscientes são mobilizadas. Em especial algumas raivas por falta de posicionamento ou liberdade. Sua energia estará mais intensa e selvagem neste sentido, mas lembre-se de fazer uma busca interna para reajustar tais questões. Momento para rever como age e o que pode ser melhorado neste sentido. Agir alinhado com seus princípios.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede que tenha consciência de sua autoridade, mas também lhe lembra de ter reciprocidade para com os outros. Algumas relações, em especial com amizades e grupos, pode lhe mobilizar a necessidade de se posicionar melhor ou resolver disputas e conflitos. Use de sua sensibilidade aliada ao senso de autoridade para ter um posicionamento justo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Urano. Sua ação em prol de sua carreira e autoridade está alta, todavia será preciso revolucionar a maneira como lida com o outro. Não se aprisione naquilo que o outro acha que você deveria fazer, mas faça aquilo que manda sua consciência. Busque novos horizontes para renovar seu trabalho e serviço no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua energia está ainda mais expansiva pela passagem de Marte no seu setor natural. Suas ações tendem à liberdade, otimismo, mas também exagero. Imprevistos ou mudanças a nível material, de rotina, saúde ou funcionamento do mundo físico lhe desafiam a agir de maneira inovadora. Cuidado, porém, para agir de forma construtiva e útil.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções mais profundas são mobilizadas, mas será preciso que sejam bem canalizadas. Sua necessidade de se afirmar será grande, mas saiba fazê-lo com consciência. Algumas questões de relacionamento e também de valores conjuntos e sexualidade pedem revisão e reajuste para que sejam curadas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas emoções podem emergir e devem ser trabalhadas, Muito em especial em relação às parcerias e relações românticas, tome cuidado para saber ponderar bem e não despejar sua raiva sobre o outro (ou permitir que o outro faça isso). Use de senso de justiça, frieza e imparcialidade ao lidar com as demandas dos outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação aplicada ao mundo material está intensa. Todavia, cuidado com pensamentos de impaciência. Este pode ser um excelente impulso de renovação no trabalho, saúde e rotina, mas saiba fazê-lo sem precipitação. Se paute nos seus valores e seja fiel a si mesmo, mas respeitando o tempo e os limites da vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com