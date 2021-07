Horóscopo do dia (02/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Depuração

A oposição de Vesta em Virgem com Netuno em Peixes nos traz a possibilidade de depurar questões emocionais e espirituais pelo viés do mundo físico. Nossa capacidade de servir a partir da inspiração divina se faz alta. A Lua faz conjunção a Quíron, nos sensibilizando a curar velhas feridas emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões emocionais e espirituais profundas lhe pedem canalização e depuração através do mundo material. Busque o serviço ao bem, caridade ao próximo e seja útil naquilo que sua sensibilidade mandar. Busque também a cura do corpo físico pelo uso da fé, do magnetismo e da vibração espiritual. A sensibilidade pede trabalho, ritual e atividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões coletivas lhe sensibilizam e acendem seu fogo interno. Perceba que tudo o que você faz tem impacto sobre os rumos coletivos, já que essa vibração se perpetua. Hoje você pode ser a luz que ilumina o caminho de outras pessoas. Sua criatividade e brilho do seu trabalho devem contribuir para o bem estar e auxílio de muitos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu fogo interno arde forte hoje e lhe pede ação para que certas situações de carreira, autoridade e direcionamento de vida sejam mudadas. Mesmo que se entregue muito intensamente ao trabalho nos últimos tempos, busque escutar o que diz sua voz interior. Algumas situações podem precisar ser revisadas ou mesmo sacrificadas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé tem sido muito estimulada nos últimos tempos, porém o dia de hoje lhe pede que faça algo real e no momento presente para canalizar esta energia. Suas palavras serão devotadas e deve buscar a utilidade de suas visões e princípios. Limpeza mental a partir de um senso de entrega a algo maior que si mesmo. Mentalidade devocional e espiritual em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas intensas emoções pedem canalização e viés prático. Sua vibração afetiva, sexual e emocional deve ser trabalhada pelo seu fogo interno para que isso se torne valor, produtividade e boas coisas no mundo material. A partilha com outras pessoas pode lhe ser útil para depurar os próprios valores agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz possibilidades de se depurar, acender seu fogo interno e focar no seu caminho e propósito. A oposição a Netuno mostra que algumas relações precisam ser revisadas. Acolha os outros quando preciso, mas não deixe de seguir seu próprio caminho quando preciso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conexão com suas questões emocionais, espirituais e subconscientes pode lhe ser muito útil agora. Busque entender tais instâncias com senso crítico e inteligência. Excessos do mundo material podem ter de ser sacrificados. Tire tempo em sua rotina para este importante exame das partes mais subjetivas de sua vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu carisma e magnetismo estão em alta e devem ser colocados a serviço das questões coletivas e/ou pelo bem estar de muitos. Netuno lhe reforça sua intuição, magnetismo e sensibilidade. Tudo isso lhe facilitará a notoriedade pública, o auxílio a amigos, grupos e mesmo transmutação de situações coletivas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu fogo interno arde no sentido da carreira e do trabalho, executando tudo com eficiência e critério. Sua sensibilidade, emoções e sonhos pessoais são agora um combustível para que você intensifique sua ação profissional ou então use melhor de sua autoridade. Canalize o melhor de sua sensibilidade para avançar no mundo material agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz a possibilidade de transcender muitas dificuldades através da fé e do otimismo. Seu fogo interno se reforça no terreno da fé, das possibilidades e da expansão, lhe pedindo que sacrifique velhas ideias, medos, indecisões e cenários mentais negativos. Busque enxergar a vida sob um viés mais espiritual e entregue à benevolência divina.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu fogo interno é aceso no sentido das emoções profundas, transformações, sexualidade e trocas. Será preciso aprender a escutar mais a própria sensibilidade, saindo de cristalizações, teimosias e dureza de posicionamento. Aprenda a viver mais o prazer da troca saudável com os outros. Depuração de emoções estagnadas e tóxicas com senso crítico e pragmático.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu regente, Netuno, no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muitíssimo todas as suas naturais qualidades e lhe traz mais conexão para consigo mesmo. Esta conexão lhe auxilia a depurar as relações, vida social e exterior. Suas percepções lhe serão importantes para que busque relações que estejam realmente alinhadas com sua energia e propósito na vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com