Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções e racionalidade

A conjunção da Lua com Netuno em Peixes nos pede transcendência de velhos padrões emocionais. Também nos amplificam muito a sensibilidade e capacidade de sentir o todo. A quadratura a Mercúrio em Gêmeos, porém, vem nos trazer aquele tom mais racional, divertido e objetivo para quebrar com os excessos da emoção.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe levam a buscar os contextos espirituais, emocionais e subjetivos. Todavia sua racionalidade lhe questiona as subjetividades. Busque não conflitar estes dois setores, mas saiba escutar o que cada um lhe diz. Espiritualidade raciocinada e mente aliada à sensibilidade lhe serão valiosas agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe levam a acolher mais a coletividade, aos que sofrem, aos grupos e amizades. Todavia, sua mente lhe leva a pensar no seu senso de valor próprio e no que pode fazer por si mesmo. Busque conciliar os extremos, fazendo o que é bom para si mesmo e sendo generoso dentro de suas possibilidades. Diga sim quando sentir isso, mas também saiba dizer não.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções lhe conectam à carreira, imagem pública, autoridade e compromissos. Todavia, Mercúrio, seu regente, lhe pede um olhar honesto para consigo próprio. Busque suas reias motivações e não compulsão por trabalhar ou assumir responsabilidades. Use de sua natural racionalidade para ponderar o que realmente quer em termos pessoais e profissionais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções lhe conectam à sua fé, princípios, leis e visões de mundo. Todavia, podem haver questionamentos que vão além destes setores. Muitas vezes a verdade nos chega através da meditação, oração ou vivências transcendentes. Busque analisar tudo a partir de sua sensibilidade. Se permita repensar suas crenças.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas, profundas e a necessidade de expressar este lado se faz alta. Todavia, deve também usar da frieza racional para analisar possíveis excessos com mais frieza. Busque se enxergar com um olhar “de fora”. Pode ser mesmo que algum amigo, grupo ou ideia inovadora lhe auxilie a enxergar mais claramente sua vida emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As questões emocionais que envolvam as parcerias e a relação com o outro lhe sensibilizam agira. Todavia, deve ter um olhar mais racional e usar de sua autoridade, estabelecendo seus limites. Sua visão mais racional poderá ser de grande valia para auxiliar os outros e também entender melhor suas próprias emoções.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão com o mundo material se faz intensa pelo viés emocional. Todavia sua mente está em outros patamares que vão além da vivência de rotinas, detalhes e métodos. Se permita enxergar as questões materiais sob um prisma mais amplo, generoso e filosófico. Estas visões podem lhe auxiliar a reorganizar seu trabalho, saúde e rotinas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão intensas e expressivas. Estará bem centrado em si mesmo, todavia deve também escutar as necessidades dos outros e respeitar o tempo de bastidores. Nem tudo o que reluz é ouro e você tem o faro que percebe o que percebe justamente isso. Use de autocrítica e também para com os outros para ser real e objetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe trazem subjetividade, introspecção e conexão com seu lado emotivo. Todavia, deve também ter uma visão mais ponderada, equilibrada e racional sobre esta intensidade. Os outros podem lhe auxiliar a ter um olhar mais leve, divertido e flexível sobre si mesmo. Esteja aberto a escutar para além de si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O lado emocional lhe sensibiliza a mente, que estará mais idealista. Todavia, há também uma instância pragmática, crítica e objetiva que contrapõe isso. Busque enxergar toda essa subjetividade com mais pragmatismo, realismo e senso de utilidade. Ao comunicar as emoções, pese primeiro qual a utilidade e propósito disto.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe conectam á necessidade de viver os prazeres materiais da vida. Todavia sua mente pede mais criatividade, coragem e necessidade de arriscar-se. Busque se expressar para além das instâncias materiais. Brinque, busque seu lado lúdico e aventureiro. Dificuldades materiais devem ser encaradas com razão, coragem e bom ânimo para resolução.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande subjetividade e conexão emocional para consigo mesmo. Todavia deve aprender a escutar a voz interior e também daqueles próximos a si mesmo e/ou familiares. A sabedoria do passado pode lhe auxiliar a se enxergar de maneira diferente.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com