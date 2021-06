Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Encarando as limitações

Marte em Leão e Saturno em Aquário fazem oposição. O senso de ação pessoal e criativa é confrontado pelas limitações, questões coletivas e estruturas estabelecidas. Muito em especial é preciso cuidado para não projetar sobre os outros nossos medos, autoritarismo ou raivas. A quadratura de Urano a ambos traz ainda mais ímpeto. Aqui devemos lutar por superar o que oprime e limita, mas é preciso que haja maturidade e sabedoria de saber como ir além.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz desafios, já que Marte, seu regente, faz oposição a Saturno. Sua ação pessoal e criativa pode esbarrar em limitações de grupos, amizades, questões coletivas ou virtuais. Você deve lapidar suas emoções e senso de individualidade agora. Saiba a hora e momento certo para lutar. Seja um guerreiro, mas com sabedoria e maturação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua ação vem carregada de subjetividade e de seus sonhos pessoais. Vênus, sua regente, também se encontra aqui, lhe trazendo criatividade pessoal. Tudo isso será confrontado com limitações, tradições, expectativas sociais e questões de carreira e/ou autoridade. Saiba se nutrir, mas também lapidar as arestas de suas vontades. Momento de se reinventar e assumir o compromisso deste processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente está num período muito ativo, mas será confrontada com questões de princípios, religiosas, científicas, éticas, de justiça ou afins. Mesmo que esteja impulsivo na sua fala, saiba se domar a partir daquilo que for justo e verdadeiro. Saiba enxergar as limitações a longo prazo para que faça plenos mais acertados. Algumas coisas levam tempo e dedicação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz grande força pessoal e capacidade de lutar por seus valores e conquistar seu dinheiro e possibilidades materiais. Haverá necessidade de maturação quanto ao quanto se divide ou doa para o outro. Saiba fazer isso na justa medida. E saiba também até qual ponto deve auxiliar ou não. Ideias progressistas, libertadoras e inovadoras facilitam um olhar mais objetivo aqui.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de ação e valor pessoal se encontra fortalecido por Marte e Vênus transitarem em seu signo (solar ou ascendente). Todavia, será preciso encarar as limitações que vem das relações e da vida social. Ter a maturidade de saber ouvir o “não” dos outros lhe será fundamental. Esta mediação entre seus talentos e vontades versus as formatações externas pode ser algo benéfico e que lhe propulsiona em termos de carreira e autoridade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões de limitações na esfera do trabalho, serviço, rotinas e/ou saúde podem ser uma motivação importante para uma busca psicológica, espiritual e existencial. Será preciso encarar raivas reprimidas ou se deixou de se posicionar na vida objetiva. Novas possibilidades se lhe apresentam, mas pedem que você tenha consciência do que realmente sente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A ação em conjunto e grupos traz intensidade, todavia você deve respeitar os seus limites. Não precisa fazer ou concordar necessariamente com o que o grupo decide ou pensa. Suas emoções estão intensas, mas pedem expressão amadurecida. Lembre-se que escutar o que você sente e agir de acordo em favor se sua consciência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A sua capacidade de agir de maneira independente e realizadora se faz alta, mas pode ter de aparar algumas arestas emocionais. Questões subjetivas, familiares e emocionais pedem maturação. Não encare estas esferas como limitantes, mas saiba se lapidar e amadurecer. As relações também pedem um olhar mais frio e objetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz grande senso de aventura, coragem e expansão. Todavia, também existem ponderações mentais e racionais que lhe pedem ponderação e frieza. Será preciso maturar seu senso de aventura. Também deve ter cuidado com discussões políticas, religiosas e de princípios; saiba se posicionar, mas também saiba silenciar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe reforça o compromisso e trabalho sobre seu senso de valores pessoais pela posição de Saturno, seu regente. Todavia, algumas questões de valores conjuntos ou emocionais podem lhe desafiar. Você é desafiado a se manter firme e expressar quem você é, mas sem precisar de agressividade. Use de maturação para lidar com tais situações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula a ser dono de si mesmo, assumir responsabilidade sobre suas ações e direcionamento. Todavia, pode ser confrontado com ações impetuosas e desafiadoras de outras pessoas. Será preciso que se porte com maturidade e senso de limites. Tenha posicionamento claro. Suas emoções estão sendo estimuladas, mas evite reações impulsivas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede um olhar sério para suas emoções, espiritualidade e psiquismo. Questões de ordem material podem lhe desafiar e lhe fazer enxergar melhor a necessidade de cuidar deste lado mais sutil. Urano vem estimulando racionalidade para que entenda melhor tais processos. Evite excessos na alimentação material e psíquica.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com