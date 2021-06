Celso Portiolli vai comandar novo ''Show do milhão''

(foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O apresentador Celso Portiolli, que comanda o “Domingo legal”, no SBT/Alterosa, confirmou que o “Show do milhão” vai voltar a ser exibido na televisão brasileira em breve. A declaração foi dada ao podcast Pod Delas. Durante a conversa, Portiolli revelou que estará no comando da nova versão da competição, que estreou no SBT/Alterosa em novembro de 1999, assumindo o lugar que pertencia a Silvio Santos. A atração foi um sucesso nos anos 2000. Portiolli disse ter certo temor de aceitar o convite da emissora para apresentar o programa. “Vou fazer do meu jeito. Teremos os bordões clássicos do programa (Posso perguntar? Está certo disso?), mas farei do meu jeito, meu tom de voz e entonação”, explicou, além de adiantar que haverá uma edição especial com celebridades.