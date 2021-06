Horóscopo do dia (23/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios nas relações

A oposição de Vênus em Câncer com Plutão em Capricórnio nos desafia, em especial no campo romântico e das relações. Estamos sendo confrontados com sentimentos difíceis, falta de limites nas relações e necessidade de integração da sensibilidade com aprofundamento e responsabilidade. O trígono do Sol em Câncer com Júpiter em Peixes facilita nossa força para vencer demandas do campo emocional com fé e coragem.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de sua afetividade e amor está em alta. Todavia, questões de poder e do mundo material desafiam esta vivência. Questões financeiras no meio familiar precisam ser revisadas. Será preciso uma boa dose de racionalidade e amadurecimento para que saiba delimitar o que é seu e o que é do outro, mas sem prejudicar nenhum dos lados. Amadureça seus sonhos perante a dureza da realidade do mundo exterior.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua visão para com seu meio está amorosa, divertida e sensível. Vênus, sua regente, lhe motiva a trocar com amor e receptividade. Todavia, há obrigações éticas, morais e espirituais que devem ser cumpridas e isto vai muito além do ter relações e comunicações agradáveis com os outros. Expresse seu amor, mas sempre dentro de um senso de limites e ética. Se paute nos seus valores para ter bons resultados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de valor próprio está aumentado com Sol e Vênus transitando pelo seu setor das posses e valores. Você é motivado a ser você mesmo agora, todavia também precisa lidar com as pessoas e relações. Questões de bens compartilhados lhe pedem amadurecimento e podem ser um desafio. Também o desafio de saber até que ponto ceder ou não. Busque integração.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de consciência e amor próprio pulsa forte com Sol e Vênus no seu signo (solar ou ascendente). Isto lhe fortalece em sua sensibilidade para que lide com as transformações e aprofundamentos necessários na área dos relacionamentos, parceiras e vida social. Algumas relações podem estar rígidas, abusivas ou desgastadas e pedem resolução. A busca pelo senso de espiritualidade e transcendência lhe auxilia a tomar decisões acertadas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sol, seu regente, lhe traz consciência de suas emoções subjetivas e questões subconscientes que devem ser trabalhadas. Vênus transita pelo mesmo setor, lhe pedindo um olhar mais amoroso. Todavia, algumas questões da vida prática pedem amadurecimento através do senso crítico e do cuidado com a vida material. Os sonhos passam pelo crivo e teste da realidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de harmonia e amor nas relações humanas, amizades e grupos tem sido alta pelo posicionamento de Vênus. Todavia, você se depara com seu senso de poder pessoal e limites. Não adianta querer agradar as pessoas esperando que elas façam algo por você; seu desafio é assumir seu poder pessoal a partir de sua consciência. Pode ser beneficiado por parcerias que sejam verdadeiras e honestas, sem máscaras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu amor pelo trabalho, dever e estruturas estabelecidas tem sido aumentado pela posição de Vênus, sua regente. Todavia, será preciso realmente escutar suas emoções profundas. Não adianta querer ignorar o que se passa dentro em prol da manutenção de supostas estruturas seguras. Há muitas possibilidades novas para você neste período, mas sempre reconhecendo suas necessidades internas primeiro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu amor por seus ideias e metas futuras se faz alto, assim como sua fé e otimismo. Todavia, será preciso confrontar a realidade prática e o tempo presente. Não fuja dos desafios do aqui e agora em devaneios. Seu poder de transformação mental e de sua vida presente se faz alto pela posição de Plutão, seu regente. Se permita a transmutação de si mesmo com fé e coragem para alcançar seus objetivos reais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A necessidade de se abrir emocionalmente para a troca com os outros se faz alta neste período. Todavia, deve entender a qualidade disto; não é para que o outro lhe abuse nem vice versa, mas para que você saiba seus limites neste sentido. Você deve confiar mais no seu senso de valor próprio, sabendo que pode doar de si mesmo sem se trair. Júpiter, seu regente, lhe facilita a conexão com seu senso de generosidade e abundância.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu senso de parceria e amor compartilhado pulsa forte com Sol e Vênus no seu signo oposto. É importante que esteja aberto para as relações e expressão afetiva. Todavia, deve fazer isto dentro de seu senso de valor e maturação pessoal. Deve expressar quem você é realmente e não querer só agradar os outros. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe modifica a postura e atitude perante os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem valorizado muito a esfera material, o cuidado com o mundo físico, saúde e cuidados, em especial cuidados e serviços para os outros. Todavia, há forças psicológicas, emocionais e espirituais lhe trabalhando para que saiba os seus limites neste sentido. Você precisa delimitar melhor seu próprio espaço para saber até onde pode e deve ajudar. Expanda seu senso de valor próprio e faça o que sua consciência diz ser possível e útil.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua criatividade tem sido muito estimulada e isto é algo muito importante. Todavia, há questões nas relações no mundo lá fora que pedem amadurecimento. Pode ser que você tenha de reconhecer os seus próprios limites ou então que tenha de deixá-los claros dentro de algumas relações, amizades ou grupos. Busque apoio na sua visão interna e se expresse.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com