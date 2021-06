Horóscopo do dia (17/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções estimuladas

A Lua em virgem faz diversos aspectos, tornando hoje um dia emocionalmente estimulante. A conjunção a Vesta nos pede purificação emocional; o sextil a Vênus em Câncer facilita a expressão emocional no amor; o trígono a Urano em Touro facilita um olhar mais desapegado, inovador e pragmático sobre as emoções; a quadratura a Mercúrio em Gêmeos nos traz questionamentos racionais para que possamos entender melhor o que se passa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe pede conexão com as realidades racioneis e práticas da vida. Busque entender suas intensas emoções com mais senso crítico. Também é bom canalizar essa força toda em trabalho e ocupações úteis. Suas emoções devem servir a um propósito palpável e lhe auxiliar a progredir no mundo material e no tempo presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe traz a oportunidade de se descobrir. As energias do momento lhe estimulam a estar conectado e enraizado em si mesmo. Busque estabelecer seu senso de valor próprio e se dê segurança para ser você mesmo antes de tudo. Suas emoções devem ser canalizadas em algo criativo e que expresse quem você realmente é.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe conecta muito a si mesmo. Suas emoções estão ampliadas, mas justamente para que se conecte com sua verdade interna. Busque entender suas reais motivações, integrando aspectos de si mesmo para que seja alguém completo e não fragmentado. A conexão com suas raízes e o que lhe traz segurança será muito importante nesta descoberta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz grandes descobertas no plano maior das coisas. Sua espiritualidade tem sido importante nos últimos tempos, ou ainda sua busca por entendimento psicológico de questões subconscientes. A posição lunar lhe facilita o entendimento racional destas instâncias mais subjetivas. Sua fala será carregada de sentido e daquilo que expressa nas profundezas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede conexão com a grande família humana, com seus semelhantes, lhe relembrando que não é alguém isolado. Suas emoções fortalecem seu senso de valor pessoal e merecimento, facilitando que possa distribuir mais de si sem se sentir lesado. O senso de obrigação para sua contribuição coletiva lhe leva a novos patamares e possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede conexão com seu senso de autoridade e comando de sua vida. Também que comunique mais sua imagem profissional e organize suas possibilidades de expansão no trabalho. A Lua passa pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior motivação e segurança em si mesmo e na sua capacidade de trabalhar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz a possibilidade de expandir, enxergar novas possibilidades, entender mais a vibração divina e se conectar com planos superiores. Suas emoções mais sublimes são mobilizadas agora para que tenha mais confiança e fé nas possibilidades. Deve se sentir mais seguro, saindo dos medos mentais e se propulsionando rumo a uma nova vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede mais boa vontade para passar por transformações. Busca por entendimento das emoções e motivações profundas, assim como melhor vivência afetiva e/ou sexual. A Lua lhe favorece, trazendo um desapego emocional para que lide com racionalidade sobre temas profundos e intensos. Renovação emocional sob a ótica racional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe pede maior abertura para as relações, o amor e a vida social. Bisca por uma vida mais equilibrada, racional e ponderada. A Lua se encontra num ponto de amadurecimento, pedindo que saiba lapidar suas emoções e também purificá-las. Momento para mais ponderação e menos impulsividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais conexão com o mundo material e seu funcionamento. Suas qualidades comunicativas devem ser postas para trabalho e fins úteis. A posição lunar lhe traz mais fé em seu trabalho e capacidade de materializar. Use de todo este enraizamento em sua fé para progredir da melhor maneira no mundo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede mais conexão para consigo mesmo e seu propósito na vida. Saiba expressar mais claramente a si mesmo e sua consciência e criatividade. A Lua lhe mobiliza emoções muito profundas, mas o propósito é que saia de comportamentos que não condizem com o que sente de verdade. Escute sua intuição e instintos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede interiorização, conexão com suas raízes, família, sensibilidade e emoções pessoais. Tudo isso lhe abre mais para a afetividade. A posição lunar lhe relembra de se rodear mais de pessoas amadas e de viver o amor. Sua boa vontade em amparar, cuidar e amar será forte no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com