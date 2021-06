Horóscopo do dia (13/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente estará muito ativa neste momento, mas é preciso que abarque o senso de espiritualidade, sensibilidade e desapego aqui. Permita ir além da lógica cartesiana, abrindo espaço em sua mente e intuição para realidades mais amplas. Sua comunicação está carregada de subjetividade. Saiba quando falar e quando se calar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz aterramento e conexão com seu senso de valor próprio. Todavia, não se esqueça de auxiliar como puder a coletividade e seus semelhantes, mas respeitando seus próprios limites. Necessidades emocionais de amigos e outras pessoas podem lhe pedir que doe um pouco mais de si, mas sempre dentro daquilo que sabe ser seu espaço e motivação. vc

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz grande consciência de si mesmo, já que o Sol se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você é chamado a ser você mesmo, mas também precisa cumprir suas tarefas e carreira com sensibilidade e devoção. Alguns sacrifícios ou dedicação extra podem ter de ser feitos em nome da carreira ou trabalho, mas lembre-se de ser fiel a si mesmo sempre.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de seu senso de espiritualidade, entrega, devoção, entendimento psicológico e subconsciente. Busque meditar, fluir e se entregar. Reserve tempo para se dedicar ao seu mundo interior, seja pela arte, espiritualidade, meditação ou busca psíquica interior. Hoje sua fé mobiliza e liberta muitas questões emocionais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua consciência das relações humanas, sociedade, grupos, amizades e do coletivo se faz alta neste período. Todavia, será desafiado a ter um olhar mais aprofundado e sensível para com tais instâncias. Confie no que seus instintos lhe dizem quanto às pessoas e situações. Um pouco mais de aprofundamento nas relações se faz necessário. Também saber a hora de se doar e a de se retirar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de suas obrigações, compromissos, autoridade e carreira se faz alta neste período. Todavia, deve também ouvir a sensibilidade e necessidade dos outros. Seja consciente de suas obrigações, mas também auxilie quando isto lhe tocar o coração. Um pouco de relaxamento, fluidez e entrega podem lhe fazer bem agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período tem lhe feito se conectar com suas possibilidades futuras, sua fé, crenças e princípios. Tudo isto é importante, mas também é preciso estar atento às sutilezas e refinamentos da vida material. Um pouco mais de percepção dos detalhes e nuances pragmáticas pode lhe auxiliar a melhor formatar suas visões grandiosas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência das emoções profundas e transformações tem sido grande neste período, Mas é preciso lembrar-se de ter mais fé, coragem e otimismo neste processo. Deve enxergar que toda mudança tem um significado e propósito maior. Abrace a vida e seus ciclos com o olhar mais aberto e adaptável. Você tem o dom da transformação e deve utilizar dele agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência das relações e parcerias tem sido alta neste período. Todavia, também deve aprender a escutar seus sentimentos, emoções e subjetividades. Suas emoções podem lhe dizer o oposto do que ocorre na vida externa; sendo este o caso, tente compartilhar mais daquilo que sente com os outros e busque entender as motivações profundas nas relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período tem lhe levado a ter mais consciência de sua força de trabalho, saúde e capacidade de gestão do mundo material. Tudo isso deve ser feito, todavia será preciso ter um olhar de maior sensibilidade para tais instâncias. Busque uma visão mais amorosa em tudo aquilo que faz. Também enxergar os padrões sutis de seu corpo e seus sinais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está num período muito propício a se expressar por inteiro, sendo fiel à sua essência. Isto deve ser motivado, mas lembre-se de também enxergar o lado mais prático da vida. Ações impulsivas devem ser balanceadas com um maior senso de pragmatismo. Valores mais espirituais auxiliando na expressão fiel de quem você realmente é.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período tem lhe motivado muito na consciência de suas emoções pessoais, vida familiar e pessoal. Seu regente, Netuno, lhe traz hoje um olhar mais espiritual para tais instâncias. Pode ser que tenha de fazer sacrifícios pessoais ou sair um pouco de si para auxiliar outros. Tudo isso, feito com consciência, pode ser curativo e benéfico. Use bem sua natural sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com