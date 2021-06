Horóscopo do dia (11/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Leão

Marte entra no signo de Leão. Nosso senso de ação ganha coragem, nos levando a ter mais ímpeto e grandiosidade na lida com a vida. Estamos mais identificados com quem somos e aquilo que queremos. Força criativa em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe permite agir de maneira grandiosa, buscando criar e se impor através da segurança da própria personalidade. Marte, seu regente, ganha a força leonina, lhe fazendo mais centrado em si mesmo. Num nível mais profundo busque agir em alinhamento com sua essência, faça seu coração pulsar mais e tenha coragem. Romances intensos, senso de aventura e capacidade de se arriscar mais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe mobilize as emoções. Pode estar mais turbulento emocionalmente, por um lado, mas deve ir, além disso e entender os motivos de sua inquietação emocional. Aprenda a lidar com a raiva de maneira proveitosa e para estabelecer seus limites. Necessidade de se ter o próprio espaço; individualidade no meio familiar; expressão ativa do lado emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um excelente período para ser mais assertivo e objetivo na sua área natural da comunicação, socialização e estudos. Sua mente estará mais intensa e buscando novas informações e conhecimentos grandiosamente. Na fala estará mais aguerrido e assertivo. Sua fala será brilhante e objetiva, expressando quem você é realmente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz muita força para mobilizar a vida material e financeira. Sua necessidade de se provar valoroso será alta. Busca por se prover e ganhar seus recursos pela criatividade e senso de individualidade. Estará também bem mais aguerrido na defesa daquilo em que acredita e de seus valores. Bom momento para reorganizar e reciclar os bens materiais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo um maior senso de individualidade e de sua capacidade de agir e lutar. Estará muito centrado em si mesmo, mais apropriado de sua força pessoal. Busque ter iniciativa com o uso de sua criatividade fértil e verá resultados. Sair da zona de conforto e seguir seu próprio caminho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Esta é um período que lhe pede ação nos reinos mais sutis da vida. Deve buscar os complexos emocionais subconscientes e lutar pela transformação. Pode ser um momento que lhe pede muita reflexão antes de ação. Busque agir no lado sutil, magnético e espiritual. Saiba também a hora de entregar sua força de vontade e fluir com a vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período que ativa muito sua vida social, amizades, grupos e ativismo. Estará buscando socialização e contato humano com mais vigor e intensidade. Sua necessidade de lutar por causas e por um mundo melhor se faz alta e lhe pede ação criativa. Busque se relacionar na vida social, mas sem deixar de ser você mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe fará muito ativo na carreira. Busque expressar sua criatividade na carreira e na imagem pública. Sua necessidade de se provar como autônomo ou fazer as coisas à sua maneira se faz alta. Também sua força para direcionar sua vida como adulto e dono da própria vida. Cuidado ao se lidar com figuras de autoridade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz grande necessidade de expansão e desbravar novos horizontes e possibilidades. Sua natural energia aventureira se faz intensa. Também a intensidade de sua fé e princípios estará enfatizada agora. Defenderá suas posições e crenças com vigor. Busca também por esportes intensos, contato com a natureza e aventuras.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz força emocional e necessidade de fazer as mudanças acontecerem. Sua força para lidar com crises será alta e aguerrida. Também sua energia sexual se faz muito intensa e pede expressão criativa. Busque viver suas emoções com mais entrega e iniciativa. Também pode ser muito bom para ações conjuntas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe movimenta a vida pessoal e as parcerias. Estará numa busca mais ativa pelo contato com o outro. Estará também muito aguerrido na busca por justiça e equilíbrio verdadeiro entre as pessoas. A necessidade de relacionar-se é grande, mas também a de ter individualidade dentro destes contextos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período será de grande força aplicada ao trabalho. Sua força para labutar está intensa e lhe traz mais apropriação de si mesmo. Também sua força para lidar com rotinas e tarefas se faz grande. Sua força para cuidar da saúde de maneira intensa se faz grande. Busque se exercitar e cuidar da vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com