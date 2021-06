Horóscopo do dia (10/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Gêmeos

Ocorre hoje um Eclipse Solar no signo de Gêmeos. A Lua encobre o Sol e nos pede uma revisão de objetivos e propósitos. Busca pela conexão geminiana, mas num nível interior. Revisão da maneira como nos comunicamos e utilizamos o poder das palavras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão das ideias e capacidade comunicativa. Busque silêncio antes de verbalizar o que quer que seja. Lembre-se que palavras são criadoras da realidade, portanto devem ser sabiamente pronunciadas. Busque regatar o que for proveitoso em seu passado ligado a estudos e ideias. Revisão na relação com parentes e conhecidos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão de sua relação com o mundo material e financeiro. Busque se ouvir e às suas necessidades e também senso de valor próprio. Pode ser que algumas situações materiais precisem ser mudadas ou redirecionadas. Se conecte à sua fonte provedora interna, regatando seu valor próprio e prazer na vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Eclipse de hoje caindo no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande energia para se reconectar a si mesmo. Este é mesmo um resgate de quem você verdadeiramente é; a vida lhe urge que tire as máscaras e seja autêntico. Busque tirar tempo para se ouvir e às suas reais necessidades. Comunicação interna antes da externa será fundamental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este Eclipse pré aniversário lhe pede que foque em escutar suas próprias questões emocionais, muitas delas subconscientes e não tão claras, mas que devem ser destrinchadas. A habilidade e inteligência geminianas devem ser aplicadas nestes contextos de busca psicológica. Também o lado espiritual lhe pede entrega, escuta e meditação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão de sua atuação para com o coletivo. Busque saber a hora certa de contribuir e a de silenciar. Alguns objetivos podem ser revisados e mesmo mudados neste período e é propício que o faça. Necessidade de amizades que tenham conteúdo emocional para se trocar, saindo da superficialidade, trazendo revisão neste sentido.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão de suas metas e objetivos profissionais. Você tem sido testado neste setor e agora chega o momento de se questionar se o que faz é realmente o que deseja, ou talvez ainda se a forma como o faz tem sentido. Resgate de antigos sonhos e motivações. Repensar como comunica o lado profissional e como exerce autoridade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão de metas e objetivos futuros. Nem tudo está tão definido; você deve buscar flexibilidade e enxergar as muitas possibilidades do momento. Também uma revisão da própria fé e de suas crenças. Busque a expansão primeiro do lado de dentro, se permitindo coisas maiores, para depois expandir do lado de fora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vibração deste Eclipse lhe pede interiorização para que as mudanças fluam com mais facilidade. Este período lhe mobiliza importantes transformações, mas será preciso entrega, aceitação e se adaptar ao ritmo da vida. Serenidade será importante. Também um momento de se entregar mais à sensibilidade na vida sexual e afetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão das relações e parcerias em sua vida. Busque entender quais as reais motivações para se estar com alguém ou firmar qualquer tipo de parceria. Resgate de antigas emoções ligadas a este setor. Não force a barra com qualquer relação, mas siga sua intuição e sensibilidade para que tenha sucesso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração deste Eclipse lhe pede revisão de sua vida material. Algumas mudanças podem ocorrer nas rotinas e no trabalho. Busque ouvir sua sensibilidade para que as coisas fluam melhor aqui ao invés de querer controlar tudo. Viver a vida material com sabedoria interior. Também a saúde pede mudanças e revisão. Escute os sinais de seu corpo e aprenda a mudar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A vibração deste Eclipse lhe pede reconexão profunda para consigo mesmo. Busque enxergar onde deixou de ser você mesmo e aprenda a escutar de verdade seu coração. Não tema suas emoções ou sua criança interior; saiba se expressar com mais criatividade e espontaneidade. Resgate de como viver de maneira corajosa e vibrante.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração deste Eclipse lhe pede conexão profunda com suas próprias emoções, raízes, vida pessoal e familiar. Busque se ouvir e às suas reais necessidades afetivas. Nostalgia e memórias podem estar muito presentes agora. Ouça sua voz interior e sua sensibilidade para que resgate importantes partes de si mesmo e se nutra verdadeiramente.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com