Horóscopo do dia (09/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revolução no cuidado

A conjunção de Urano e Ceres em Touro nos pede uma revolução na maneira como nos cuidamos, geramos valor e lidamos com a vida material e seus recursos. A Lua Minguante passa pelo Nodo Norte, reforçando nossa busca por esse senso de cuidado interior. Também uma preparação para o Eclipse de amanhã.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os cuidados para com sua vida financeira e material pedem transformação. Bom momento para limpar, reciclar, reorganizar. Coisas entulhadas trazem estagnação energética. Busque entender o que não lhe tem mais utilidade e dê bom uso ou encaminhe para outro fim ou pessoa. Abra espaço para o novo chegar em sua vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem sido levado no sentido de cuidar de si mesmo e agora precisa acessar este lado. Revolucione aquilo que faz por si mesmo, ouse fazer mais e melhor na nutrição e cuidado pessoal. É um momento propício para escutar suas próprias necessidades e colocar tudo isso em prática, mesmo quando fora de sua zona de conforto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um momento propício para revolucionar os cuidados com sua saúde mental e psíquica. Sua perspectiva tende ao racional, todavia não deve ignorar a profunda necessidade de se cuidar e se alimentar das questões mais sutis e psíquicas da vida. Repense em como melhorar sua rotina para que tenha espaço para esta faceta da vida. Também uma revolução no cuidado com seu lado espiritual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um excelente momento que lhe auxilia a se nutrir do senso de coletividade. Boas amizades com ideias próximos aos seus lhe trarão mais acolhimento e pertencimento. Também sua necessidade de fazer mais pelo coletivo e buscar mais saídas alternativas em sua vida se faz alta. Se nutra de perspectivas renovadoras.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida profissional tem passado por mudanças. Agora é preciso revolucionar os métodos, sair do tradicional e trazer energia nova para a maneira como se mostra ao mundo ou exerce sua autoridade a atribuições. Busque maior visibilidade profissional e atuar em linhas múltiplas. Sua capacidade de trabalhar com inovação se faz ainda mais alta agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede ruptura com rituais rígidos ou dogmas limitantes. A vida te convida a enxergar com mais amplitude as muitas possibilidades e maneiras de encará-la. Agora lhe será propício enxergar melhor sua missão de vida e um senso de propósito maior. Também em relação aos estudos superiores, fé e/ou viagens busque renovações práticas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vida lhe pede agora ruptura com velhos padrões emocionais desgastados. Busque não ser apegado, mas tenha clareza e desprendimento. Também deve revolucionar os cuidados em relação à nutrição física, emocional e instintual que vem da vivência da sexualidade e da troca emocional mais íntima. Ouse viver com mais propriedade neste sentido.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um momento para revolucionar a relação com o outro. Muito aqui no sentido de se permitir se nutrir com valores sólidos e reais neste sentido. Busque se permitir vivenciar o cuidado e o que há de melhor na companhia dos outros. Também ousar viver mais a estabilidade e a rotina como terreno seguro com o outro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vida lhe pede agora que revolucione os cuidados e métodos na vida material. Saia da zona de conforto e ouse fazer seu trabalho ou serviço de maneira alternativa. A vida pode lhe apresentar a necessidade de mudança e você deve ter boa vontade neste sentido. Também precisa revolucionar os cuidados com a saúde para ter uma vida mais equilibrada e saudável.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Aqui será preciso revolucionar os cuidados para consigo mesmo. Busque ousar fazer mais por si mesmo, se colocando como prioridade. Lapidar arestas para uma melhor expressão de si mesmo. Você tem sido estimulado nos últimos anos a ter uma expressão mais ousada e agora isto tem de ganhar um terreno mais palpável e concreto.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede que revolucione os cuidados para consigo mesmo, sua nutrição interna, emoções pessoais e vida familiar. Ouse fazer mais por si mesmo, cuidar do seu espaço e se dar nutrição emocional verdadeira. Urano, seu regente, ganha a força da deusa dos grãos, lhe fazendo mais aterrado, amável e disposto a vivenciar essa faceta terrena.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede revolução e lapidação de ideias. Novas ideias tem lhe estimulado e agora elas lhe dão embasamento para fazer mudanças e escolhas mais concretas em sua vida. Busque ter uma fala generosa e acolhedora para com todos. A necessidade de cuidar da vida e das pessoas ao seu entorno será grande e deve ser contemplada.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com