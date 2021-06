Horóscopo do dia (08/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desapego e transformação

A Lua Minguante em Touro nos pede apaziguamento e deixar ir velhos valores e aquilo que está estagnado. A conjunção a Lilith reforça a necessidade de desapego de excesso de controle. Bons aspectos a Marte, Netuno e Plutão facilitam o processo de transformação emocional e de se ter uma perspectiva maior das situações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As energias do campo material são muito mobilizadas hoje. Frustrações quando à vida financeira ou valores pessoais devem ser escoadas e limpas. Confie no poder de sua autoridade profissional, naquilo que já construiu e também na sua força emocional. Este é um momento bom para se conectar com o senso de prosperidade do lado de dentro primeiro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Emoções pessoais são muito mobilizadas hoje, assim como frustrações pessoais. Onde não houver se posicionado, se valorizado ou reconhecido a força pessoal será ponto que precisa de cura e transmutação. Suas ideias e troca com os semelhantes lhe facilitam o processo. Transforme sua fé e saiba que você pode mais e melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções subconscientes são mobilizadas e pedem escoamento. Tais emoções devem ser transmutadas para que sua vida flua e, em especial no quesito material e financeiro. Este é um período muito propício para se escutar, se colocar como prioridade, assim como sua saúde mental. Viva a vida com fluidez.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções ligadas a amizades, grupos, questões sociais, coletivas e globais lhe mobilizam muito, mas deve aprender a escoar os excessos e lidar com as frustrações de maneira mais desapegada e sábia. Este momento lhe pede conexão com forças maiores, com um nível de transcendência emocional e espiritual que lhe permita mais paz no presente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões ligadas à carreira, compromissos, imagem pública, autoridade ou maternidade são mobilizadas hoje, assim como possíveis frustrações nestes setores. Deixe escoar os excessos emocionais. Faça o que puder, mas com sabedoria e dentro de seus limites. Lembre-se de tudo o que já construiu e compartilhe aquilo que seja alinhado com seu coração.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas crenças, valores e fé são mobilizados hoje. Este período lhe pede que cresça no mundo material. As vibrações das relações no geral tendem a lhe auxiliar neste sentido. Amigos ou grupos lhe trarão especial força para que alcance suas metas. Encare as frustrações nos objetivos com desapego, se preparando para a nova fase que chegará em breve.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua energia afetiva e sexual é muito mobilizada hoje. Algumas frustrações neste sentido devem ser escoadas e transformadas. Você tem encarado processos profundos de transformação das emoções pessoais e familiares, o que lhe facilita este processo. Busque agir com diligência, sabendo ocupar seu próprio espaço e se respeitando na troca profunda.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia das relações é muito mobilizada hoje, assim como frustrações e/ou não vivências deste setor. Você tem sido mobilizado a mudar ideias, ser mais flexível e expressar com mais propriedade sua sensibilidade. Tudo isso lhe facilita a resolução de pendências nas relações, já que está num misto de ser você mesmo e se doar verdadeiramente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As energias do campo material são muito mobilizadas hoje. Frustrações quanto à saúde, trabalho ou corpo físico podem se apresentar. Este é um momento para escoar tais emoções e aprender a mudar este setor da vida. Suas forças emocionais somadas às materiais lhe facilitarão este processo. Confie na sua capacidade de curar e regenerar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua criatividade e posicionamento são mobilizados hoje, assim como possíveis frustrações que devem ser escoadas. Caso tenha faltado com posicionamento pessoal, ou ainda tenha feito o que não queria, agora é um momento ótimo para deixar isso ir. Confie no seu poder pessoal e na capacidade de mediar conflitos com os outros. Seja fiel à sua consciência primeiramente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões familiares, do passado, emocionais e de vida pessoal são mobilizadas, assim como possíveis frustrações neste sentido. Será preciso maior desapego, busque tem um olhar mais frio para se lidar com tudo isso. Sua força espiritual e material se faz alta e lhe favorece as resoluções necessárias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu campo mental é muito mobilizado hoje, assim como frustrações sobre comunicação, relações no geral e afins. Será preciso escoar a mente, deixar ir o conteúdo, fluindo como um rio que leva embora a sujeira. Você está em um processo de individuação muito importante que lhe permite ter mais independência das ideias e imposições alheias. Busque seus recursos interiores agora.

