Horóscopo do dia (07/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Touro

A Lua Minguante em Touro nos pede que tenhamos mais calma e sejamos mais aterrados e sóbrios com nossas próprias emoções. Deixe ir aquilo que está estagnado. A conjunção a Urano nos estimula a renovar nosso campo mental. Já a quadratura a Saturno nos traz necessidade de amadurecer, mesmo perante situações de aparente rejeição ou inadequação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe pede mais recolhimento e desapego quanto a questões materiais. Tenha uma visão mais calma e pragmática da vida nos próximos dias, se permitindo repouso na medida do possível. Questões relacionadas ao coletivo, amizades, grupos ou online podem lhe desafiar, mas lembre-se de se pautar na serenidade interior e em seus valores pessoais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede especial interiorização, calma e desprendimento. Busque ter uma perspectiva mais fria da vida, saindo da reatividade e conectando-se mais ao seu ritmo interno. Questões profissionais podem lhe desafiar, mas saiba fazer o que esteja ao seu alcance e sem desrespeitar os seus limites.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz grande necessidade de recolhimento, repouso e conexão com energias sublimes. Estará mais fluido e confiante quanto à vivência espiritual e conexão com planos mais sutis da vida. Busque reservar tempo para viver esta entrega ao lado divino da vida. Algumas questões sociais e também crenças podem lhe desafiar, mas escute a sua voz interior antes de tudo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando, portanto lhe pede que diminua o ritmo, em especial no aterrado signo de Touro. Tenha mais tranquilidade, serenidade e aterramento. Em especial no que tange a esfera mental, social e coletiva, tenha a visão desta anciã que sabe respeitar o tempo certo das coisas acontecerem. Apazigue o mundo exterior pela conexão interna.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede introspecção e visão amadurecida quanto às suas possibilidades profissionais. Alguns aspectos precisam ser sacrificados e você deve encontrar seu próprio ritmo na execução de seu trabalho. Algumas pessoas e relações podem desafiar sua performance no trabalho, mas lembre-se de buscar seu ritmo antes de tudo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede que apazigue um pouco sua ânsia de expansão. Lembre-se que muitos objetivos levam tempo, paciência e persistência para se realizarem. Estará apto a crer num futuro melhor, mas respeite o tempo. Algumas questões práticas e cotidianas podem ser desafiadoras, mas não as deixe fazer perder sua fé sólida e sensata de agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe pede apaziguamento das forças emocionais. Deixe ir velhas mágoas, rancores, ciúmes e tudo aquilo que possa lhe intoxicar neste nível sutil. Viva suas emoções com calma, desapego e sabedoria. Também bom para desapegar de dependências ruins. O personalismo e orgulho em excesso poderiam ser um fator desafiador, portanto esteja atento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede mais paz e sabedoria ao se relacionar com o outro. Enxergue as relações, em especial as amorosas, com mais desapego, calma e aterramento. Saiba a hora de estar junto, assim como a hora de se retirar. Algumas emoções e percepções subjetivas podem ser desafiadoras, mas lhe pedem um olhar mais amadurecido e menos dependente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe pede mais desapego em relação a rotinas, rigores, métodos e críticas. Cumpra com suas obrigações, mas dentro do que for justo e cabível. Momento para de dar mais descanso e cuidado ao corpo físico. O plano mental e comunicativo pode lhe desafiar com ideias intensas, mas saiba mediar isso, escutando somente o que for útil para o momento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Momento para apaziguar a si mesmo e a própria expressão. Busque se dar mais tempo de recolhimento e para vivenciar aquilo que realmente lhe importa. Dê espaço para o lúdico, para as diversões, hobbies e tudo que faça seu coração vibrar. Aspectos da vida material e financeira podem lhe desafiar, mas saiba balancear estas esferas da vida com calma.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede grande conexão interior com suas próprias emoções, raízes, vida pessoal e familiar. Busque se ouvir e às suas reais necessidades afetivas. Deixe ir emoções antigas que não lhe cabem mais. Sua visão racional, pessoal e prática da vida podem ser desafiadoras, mas será preciso abrir espaço para uma real e sábia expressão emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede desapego de ideias antigas e dos excessos mentais e comunicativos. Tire tempo para se ouvir mais e às próprias necessidades. Faça coisas prazerosas e que lhe deem conforto no presente. Questões emocionais difíceis podem lhe desfiar, mas lembre-se da conexão com o aqui e agora e com o plano material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com