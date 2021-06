Horóscopo do dia (05/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação intensificada

A oposição de Marte em Câncer com Plutão em Capricórnio traz intensidade e tensão para as relações. Busque ter uma ação transformadora, mas cuidado com as brigas por poder sem sentido. A conexão com as motivações mais subjetivas lhe favorece a transformação de estruturas rígidas e antigas. Cuidado com a maneira de abordar o outro; tente não ser agressivo, mas use de sua sensibilidade com assertividade para se posicionar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe uma oposição de Plutão. Tenha cuidado hoje com possíveis disputas de poder ou com atitudes teimosas. Caso encontre resistência à sua ação, busque entender quais as motivações profundas estão em jogo aqui. Em especial se se sentir ferido em sua sensibilidade por figuras de autoridade ou quem está no comando.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está muito ativa neste momento e você tende a se identificar com seus sentimentos e ideias. Pode ser confrontado com visões sociais, políticas ou religiosas que lhe desafiam. Saiba se posicionar, mas evite brigas desgastantes. Nem sempre vamos convencer o outro. Busque também raciocinar se você não tem sido rígido em seu sistema de crenças.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje você tende a se identificar com seus valores pessoais e posses materiais. Todavia, a necessidade de mudanças pode vir através de suas emoções pessoais, lado sombra ou em especial através de outra pessoa ou bens conjuntos. Não se irrite, mas aprenda a se posicionar e tenha flexibilidade para entender também o lado do outro. Evite conflitos por posses.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior senso de individualidade e independência. Hoje, em especial, este senso pode ser questionado por crises nas relações, disputas por poder ou simplesmente pelo motivo de sua vontade ser diferente da do outro. Saiba se posicionar, mas sem ser agressivo. Será preciso mediar as vontades das partes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz desafios ligados às suas emoções e ao mundo material. Algumas questões de poder no trabalho, serviço ou rotina podem lhe ativar raivas subconscientes. Lembre-se de manter a calma e serenidade perante estes fatos. O objetivo aqui é que você consiga aplicar sua força emocional, magnética e espiritual na resolução dos problemas materiais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe desafia em seu poder pessoal versus as ideias e imposições do coletivo, grupos, amizades e afins. Busque ser autêntico e assumir seu poder pessoal, mas cuidado com lutas obstinadas por causas ou ideais. Sua linha de ação pode ser hoje múltipla, diversa e incisiva, portanto também não se prenda à estagnação ou ao orgulho excessivo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje você é confrontado com possíveis questões que envolvam tanto família quanto suas obrigações e/ou carreira. Plutão tem lhe transformado suas vivências familiares e pessoais, mas busque não comprar brigas desnecessárias ou impor sua força acima dos outros. Se posicione, mas evite reatividade raivosa ou atitudes que possa se arrepender depois.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz polarização, já que ambos os seus regentes (Marte e Plutão) contrapõem um ao outro. Muito em especial essa polarização se dá no campo da racionalidade versus fé. Este é um período em que defenderá seus ideais, crenças e fé com força, mas lembre-se que não é uma briga de vida ou morte. Saiba desconstruir e revisar suas ideias também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que haja em prol de se transformar profundamente, saindo da estagnação. Todavia, pode encontrar pessoas que representem tal estagnação aparentemente (ou então pode ser você o lado conservador). Busque evitar brigas de poder, mas saiba fazer o que lhe compete para mudar o que for preciso. Ação emocional profunda reverberando na transformação material e financeira.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido profundas transformações pessoais e emocionais. O dia de hoje pode lhe fazer se deparar com outras pessoas que lhe desafiem neste lado emocional profundo. As relações pedem transformação, mas evite brigas de poder ou exageros emocionais. Busque seu poder pessoal para mediar a intensidade vinda dos outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões do andamento da vida material, saúde e trabalho pedem ação a partir de um senso de transformação emocional e espiritual profundo que vem acontecendo ao longo dos anos. Busque não sabotar seus esforços materiais, mas encare seus complexos subconscientes de frente. Motivação espiritual que leva ao serviço e trabalho útil.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu posicionamento pessoal poderá ser testado por amizades, grupos, organizações, ideias coletivas ou na internet. Saiba se posicionar, mas m ais importante ainda é ter a sabedoria de quando comprar uma briga e quando deixar de lado. Este é um momento para que você seja autêntico, portanto deixe um pouco de lado as expectativas sociais e dos outros e siga seu coração.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com