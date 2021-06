Horóscopo do dia (04/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura e relações

A Lua Minguante faz conjunção a Quíron em Áries, nos pedindo mais desapego de feridas individuais ou egóicas. Já o trígono de Vênus e Júpiter facilita as expansões emocionais nas relações. O dia de hoje os pede cura da medida em que somos nós mesmos e nos relacionamos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Lua e Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe pedem que acalme seus impulsos. Busque uma fluidez maior para consigo próprio e introspecção (fase minguante). Júpiter e Vênus lhe aumentam a necessidade de buscar interiorização, os prazeres do lar, meditação e recolhimento. Busque energia e respostas do lado de dentro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações facilitadas de Júpiter. O dia de hoje lhe facilita a comunicação, troca com amigos, grupos e no âmbito social ou global. Estará mais leve, amoroso e dedicado a trocar com os semelhantes. Algumas emoções antigas pedem desapego, que deixe fluir e busque por transcendência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe facilita a expansão material. Seu senso de fé no trabalho e naquilo que faz podem lhe auxiliar na valorização de si mesmo e na resolução de questões materiais. Viva os prazeres materiais com alegria e se dê conforto e cuidados. Algumas emoções ligadas a grupos ou amizades podem ser conflitantes, mas pedem desapego.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe propicia valor próprio, prazer e fé em si mesmo. Busque doar seu amor, alegria e bem estar generosamente para si mesmo e para aqueles à sua volta. A Lua, sua regente, se encontra com Quíron, e lhe pede autoridade, mas com sensibilidade. Cumpra as obrigações que forem justas, mas separe espaço para o prazer e convivência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz fluidez emocional, afetiva, sexual e espiritual. Estará enxergando tais instâncias com mais generosidade e afetividade. Busque doar o melhor de si com acolhimento, caridade e amor universal. Algumas ideias filosóficas, religiosas, políticas e afins precisam ser abrandadas. Defenda o que for certo, mas não deixe de expressar o amor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas dores emocionais ligadas a bens comuns, partilhas, sexualidade e emoções profundas precisam ser transformadas. Há uma forte necessidade de se ter clareza, afetividade e liberdade nas relações e parcerias. Se permita a cura de suas emoções e aproveite as relações com alegria e generosidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas relações hoje estão em alta, em especial aquelas profissionais. Vênus, sua regente, recebe as vibrações facilitadas de Júpiter. Possibilidades de expansão no trabalho e visibilidade de seu valor profissional. As parcerias pedem desapego de velhas feridas e de um senso exagerado de “eu” ou disputa. Saiba equilibrar como é o seu dom.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expansão e afeto. Estará mais seguro de sua identidade e de sua afetividade, demonstrando-a com generosidade. Algumas feridas ligadas à execução de tarefas rotineiras, trabalho ou saúde precisam ser curadas. Busque ter objetividade nestes casos e aproveite o convite à expansão nas relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de troca afetiva. Júpiter, seu regente, se encontra no sensível signo de Peixes e recebe as vibrações de Vênus em Câncer, também um signo emocional. Se abra para a possibilidade de troca profunda e significativa. Algumas dores de excessos de si mesmo devem ser limpas e transcendidas para uma segurança saudável em si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de socializar e buscar parcerias se faz alta neste momento. Busque comunicar e expressar mais da sua sensibilidade, daquilo que sente pelo outro e de seus ideais. A Lua lhe pede cura de velhas emoções e que aprenda a se abrir mais à própria sensibilidade. Saia um pouco de sua “concha”, esteja aberto às possibilidades afetivas e humanas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas possibilidades de realização material se fazem altas. Há uma expansão em seu senso de valor próprio que lhe impele a dar o melhor no trabalho e nas tarefas rotineiras. A fluidez emocional trabalhando pela prosperidade material. Algumas questões do plano mental devem ser transformadas. Desapegue de ideias rígidas e da necessidade de controle excessiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz expansividade, otimismo e necessidade de expressar seu amor e afeto. Seja mais aventureiro e ouse mostrar mais sua sensibilidade. Algumas questões de ordem material devem ser processadas. Tenha mais leveza neste âmbito e lembre-se de ser antes de ter. Vibre alegria e positividade, atraindo o que deseja.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com