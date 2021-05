Horóscopo do dia (31/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expressão de si

O Sol em conjunção ao Nodo Norte em Gêmeos nos pede busca de consciência e clareza quanto aos nossos dons comunicativos e intelectuais. Por Mercúrio estar retrógrado, estamos ainda mais conectados ao senso de verdade espiritual e menos aos julgamentos da mente. Se permita ser a expressão de seu espírito através de seus dons intelectuais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande lucidez e clareza quanto ao que deve comunicar, escolher, estudar e perceber. Aproveite esta clareza para colocar sua casa mental em ordem. Sua expressão tende àquilo que é verdadeiro, claro e honesto. Entenda racionalmente quem você é e qual o seu propósito na vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande lucidez quanto aos seus potenciais de materialização e talentos. A vibração de riqueza, abundância e prosperidade lhe é algo muito peculiar e que pede expressão. Terá muito brilho pessoal ao ser fiel aos seus valores e expressar seus talentos, comunicando aquilo que lhe é verdadeiro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede que seja você mesmo, autêntico e único em sua expressão. Este é um daqueles momentos em que é extremamente propício a ser você, fazer brilhar a sua luz e seguir seu caminho. Lembre-se de que sua capacidade de comunicar, questionar, analisar e utilizar o intelecto são talentos que lhe fazem ser alguém especial.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e lucidez quanto a temas subconscientes, emocionais, espirituais, artísticos e psicológicos. Utilize esta vibração para encontrar sua verdade superior através da entrega e devoção ao lado divino e invisível da vida. Sua capacidade de expressar as verdades mais profundas da vida lhe trarão brilho, consciência e senso de propósito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande brilho compartilhado para com seus semelhantes. O Sol, seu regente, se encontra com o Nodo Norte e lhe enfatiza muito o brilho. Aqui, em especial, brilhará na comunicação, nas questões alternativas, futuristas, sociais e humanitárias. Use do melhor que tem a oferecer pra dar sua contribuição ao mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz muita clareza quanto ao seu propósito no mundo. Terá grande visibilidade no trabalho, imagem pública ou no cumprimento de suas tarefas. Sua autoridade e capacidade de direcionar a própria vida estão claras. Assuma quem você é e tudo o que tem feito para se construir como adulto, profissional, líder e/ou pai/mãe.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe propicia enxergar a si mesmo sob luzes mais altas e abrangentes. Enxergará muitos potenciais e possibilidades, assim como insights sobre quais rumos tomar na vida. Sua fé será contagiante e suas visões de mundo carecem de compartilhamento. Aproveite esta vibração e se dê maior otimismo, expansividade, alegria e bom humor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz consciência clara de suas emoções mais profundas. Enxergará com clareza todo seu potencial instintivo, afetivo, sexual, magnético e transformador. Busque hoje ter consciência das transformações e de seu papel como agente catalisador. Tudo isso com racionalidade, inteligência, leveza e mesmo bom humor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede busca consciente das relações e parcerias. Enxergará o outro com clareza e isto lhe propicia autoconhecimento também. A consciência do “nós” e do poder de agir com outros será aumentada. Lembre-se de não se isolar e de buscar equidade, justiça e harmonia nas relações à sua volta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz plena consciência do mundo material e de seu funcionamento. Terá maior clareza daquilo que é seu dever, seu serviço e no que pode ser útil. Também clareza de propósito no trabalho. Também extremamente benéfico para entender os hábitos e rotinas. Busque transformar o que for preciso em sua saúde e hábitos a partir desta profunda conexão com seu próprio espírito.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe propicia ser absolutamente você mesmo. Estará disposto a brilhar e se pautar nas próprias necessidades. Use de suas capacidades comunicativas para expressar quem você é com criatividade. Romances, aventuras, jogos e brincadeiras em alta. Sua verdade espiritual quer se expressar e é justamente isso que deve ser buscado e veiculado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência clara de suas questões emocionais, pessoais e familiares. Seu brilho virá do cuidado com o setor pessoal da vida, brilhando na análise emocional e nas relações mais íntimas. O cuidado com o lar e a família lhe permite individuação com flexibilidade. Use de sua sensibilidade com clareza.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com