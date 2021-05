Horóscopo do dia (30/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Analisando emoções

A conjunção de Netuno e Pallas em Peixes nos traz a vivência da sensibilidade e espiritualidade com racionalidade, bom senso, ponderação e sabedoria. Uso da inteligência sobre os próprios impulsos e instintos. A Lua entra em Aquário, trazendo o mesmo tom intelectual sobre a vida emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria acessada no inconsciente pessoal e coletivo. Terá fortes insights, mas precisa ter uma mente maleável e não julgadora. A Lua em Aquário facilita o olhar mais racional sobre tais questões, mas sem perder a capacidade de abstração. A riqueza das vivências espirituais também trará equilíbrio e boas ideias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há grande sabedoria hoje em se colocar a serviço da humanidade e do planeta com sabedoria. Sua sensibilidade lhe possibilita sentir a dor dos outros, mas com ponderação, equilíbrio e bom senso. A posição lunar lhe permite que use seu lado materno com sabedoria e conexão com a realidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz a sabedoria de ir para além do plano puramente mental. Há uma sensibilidade de sua parte quanto aos seus deveres, mas muito em especial aquilo que vem do coração. Este momento lhe traz grande centramento em si, mas também em sua capacidade de assumir responsabilidade por si mesmo e por aquilo mais que for preciso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a sabedoria do fluir com a vida, ter fé, otimismo, acreditar em um futuro melhor e estar entregue aos seus princípios. A Lua, sua regente, lhe faz consciente de suas emoções profundas, mas sob um tom muito racional, frio e analítico, o que traz um excelente equilíbrio entre este trânsito e o anterior.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe propicia encarar as próprias sombras e profundezas com muita sabedoria, acolhimento e transcendência. Busque enxergar suas emoções com discernimento e desapego. A Lua também facilita este processo trazendo uma vibração mais equilibrada e ponderada. As relações / os outros podem lhe auxiliar muito a enxergar melhor o subjetivo com um olhar mais objetivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz sabedoria emocional para lidar com os outros, seus parceiros e com a vida social. Terá um misto de sensibilidade aflorada com racionalidade ponderada. Busque escutar mais e entender o outro em suas dores e dificuldades. A posição lunar lhe permite ser útil e de serviço, mas com um tom de objetividade e razão.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe propicia grande sabedoria aliada à sensibilidade no trabalho. Estará mais disposto a auxiliar e ser útil. Uso da emoção de forma inteligente neste contexto. Também um dia propício a entender melhor os sinais que o corpo emite. Use de sua sensibilidade aqui também. A Lua lhe traz centramento e fidelidade a si próprio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe permite expressar sua sensibilidade com intensidade, mas também ponderação e sabedoria. Use do melhor de seus instintos e de sua percepção aguçada para ter posicionamentos brilhantes. Use da sabedoria de ser quem você é. A Lua lhe traz ainda mais conexão com suas raízes e emoções, mas de maneira racional e analítica.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje será possível acessar conteúdos emocionais com maior sabedoria, ponderação e discernimento. Sua sensibilidade fala alto, mas também sua capacidade de raciocinar e humanizar sua percepção. A posição lunar lhe facilita a conexão com o presente para que possa analisar o lado emocional sem dramas ou apegos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente hoje consegue buscar a imaginação, o espiritual e o emocional de maneira sábia. Saber deixar a mente fluir em atividade criativa. Também a sabedoria de verbalizar suas emoções e sentimentos, mas sem perder a racionalidade e senso crítico. A Lua lhe traz realismo e aterramento, facilitando o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz sabedoria de enxergar o mundo material sob um olhar mais espiritual, humano, caridoso e abnegado. Use de seus recursos com generosidade. Também lhe permite enxergar questões cristalizadas que devem ser transcendidas. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a receptividade e senso de cuidado para com todos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Netuno, seu regente, com Pallas lhe traz um grande senso de sabedoria e ponderação quanto ao uso da própria sensibilidade, espiritualidade, capacidade magnética, empática e emocional. A posição lunar também lhe favorece neste sentido, lhe deixando receptivo aos insights dos planos mais sutis.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com